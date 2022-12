Christina Rommel gibt in Erfurt Nachtlicht-Konzert

Erfurt. Die Erfurter Sängerin Christina Rommel liebt die besinnlichen Stunden. Statt in eine Schokoladen-Welt taucht sie in der Thomaskirche in ein „Nachtlicht“ ein.

Längst gehören die Titel von Christina Rommels gleichnamigem Album „Nachtlicht“ zu den Klassikern im Radio und TV in der Weihnachtszeit. Am Sonntag gastiert die in Erfurter beheimatete Sängerin in der Thomaskirche.

Stimmungsvolle und traumhafte Songs machen das Konzert zum besonderen Event. Dabei soll aber der Programmname nicht in die Irre führen. Denn Nachtlichter sind nicht nur Kerzen. Eine Mischung aus eigenen neuen und bekannten Winter- oder Weihnachtsliedern wurden in einem Mix aus Klassik und Rock/Pop so arrangiert, dass die Show vom ersten bis zum letzten Ton verzaubern soll. Die Texte fangen gefühlvoll die Atmosphäre eines Winterabends im Kerzenlicht oder am Kamin ein und versetzen das Publikum in Weihnachtsstimmung. Ein Highlight – neben den Hits „Weihnachtsmann“ und „Ich komm heim“ – ist die Vertonung des Rainer-Maria-Rilke-Textes „Advent“. Neben ruhigen Balladen gibt es aber auch Popsongs oder gar Rocknummern.

In Anlehnung an das bereits erfolgreiche Schokoladen-Konzert-Programm hat Christina Rommel eine neue Botschaft: „Unser Chocolatier spannt heute aus, heute gibt es Schokolade für die Ohren.“

Thomaskirche, 18. Dezember, 19 Uhr, Karten im Ticketshop Thüringen und an der Abendkasse