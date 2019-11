Erfurt Erfurt Einen Comedy-Abend ausschließlich mit Frauen auf der Bühne kann man morgen in Erfurt erleben. Am 12. November vor einem Jahr, anlässlich des 100. Jahrestages des Frauenwahlrechts, standen ...

Comedy-Abend mit Frauen

Einen Comedy-Abend ausschließlich mit Frauen auf der Bühne kann man morgen in Erfurt erleben.

Am 12. November vor einem Jahr, anlässlich des 100. Jahrestages des Frauenwahlrechts, standen 163 Frauen in 28 Veranstaltungen auf der Bühne unter dem Label „Sisters for Comedy“. In diesem Jahr nun ist Erfurt als Austragungsort dabei, organisiert von Stadtverwaltung, Evangelischer Jugend Erfurt, der Kreativtankstelle Erfurt (Kulturkessel e.V.) und der aus Thüringen stammenden Künstlerin Isabel Arnold (Hüperbel).

Der Erlös des Abends geht an diese Erfurter Frauenschutzprojekte: Frauenhaus, Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt , Frauenzentrum und Frauenzentrum Brennessel – Zentrum gegen Gewalt an Frauen.

Karten gibt es in der Tourist-Information, Kreativtankstelle Erfurt, im Peckham‘s, in der Gleichstellungsstelle/Frauenbüro , in den beiden Frauenzentren und an der Abendkasse für 15 Euro(ermäßigt 10 Euro).

12.11., 19.30 Uhr; Haus der sozialen Dienste, Juri- Gagarin- Ring 150