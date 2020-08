Comicpark: Für Fans von Comics und Cosplay

Noch bis Sonntag treffen sich Fans von Comics und Cosplay auf der ega in Erfurt.

Dass sich die Hitze in der Nacht verabschiedet hatte, kam vor allem den hunderten Cosplay zugute, die somit unter ihren aufwendig gestalteten Kostümen nicht so schwitzen mussten.

Wegen der Corona-Pandemie musste der erste Termin der Veranstaltung im Mai abgesagt werden. An diesem Wochenende nunmehr waren 1000 Eintrittskarten für die Extra-Bereiche auf der Ega verkauft worden.

Comicpark auf der ega in Erfurt Comicpark auf der ega in Erfurt Fans von Comics, Manga und Cosplay treffen sich noch bis zum morgigen Sonntag im "Comicpark" auf der Ega in Erfurt. Foto: Casjen Carl

Auf dem Gelände tummelten sich aber weitaus mehr Schaulustige. An zahlreichen Verkaufsständen gab es alles rundum Comics, Manga und Cosplay. Die Veranstalter hoffen, dass auch am Sonntag kein Regen Ausstellern und Gästen die Freude an dem Spektakel nimmt.