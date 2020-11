„Hat die Stadt Erfurt diese Allgemeinverfügung heimlich auf den Weg gebracht?“, fragt unser Leser Ulrich Rasch zur Nachricht in der gestrigen Ausgabe, dass jene Regelung seit dem 17.November bereits gelte. Normalerweise müsse sie doch in der Presse veröffentlicht werden.

Es sei „so eine Auslegungssache“, so Pressesprecher Daniel Baumbach. „Wir sagen, sie gilt ab Veröffentlichung im Internet bei erfurt.de“, und verweist noch auf die Anzeige in dieser Zeitung – am Donnerstag.

Allgemeinverfügung inzwischen auch in gedrucker Form veröffentlicht

Klar ist damit, die neue Allgemeinverfügung mit dem Glühwein-Verbot auf Straßen und Plätzen gilt. Unklar ist aber inzwischen etlichen Erfurtern, wie beim Gesundheitsamt mit Quarantäne und Testmöglichkeiten umgegangen wird. Schließlich sei es doch extrem wichtig, wie OB Andreas Bausewein und Gesundheitsamtschefin Winnie Melzer stets betonen, die Infektionsketten zu durchbrechen.

„Das versteht kein Mensch“, so die Reaktion von Frau N.*, deren Sohn am Edith-Stein-Gymnasium lernt. Dort sei eine Lehrerin positiv getestet worden und in Quarantäne geschickt worden. Die Schülerinnen und Schüler, die im gleichen Klassenraum saßen, aber nicht. Aber: als eine Schülerin einen positiven Test erhielt, musste die Klasse nach Hause wechseln. Gesundheitsamtschefin Melzer kennt einen solchen Fall und hat eine Erklärung: „Die Schulen sind mit ihren Hygienekonzepten gut aufgestellt.“ Zudem komme es auf die konkreten Gegebenheiten an. Schüler und Eltern würden es auch melden, wenn gegen die Konzepte verstoßen wird.

Grundlegend anderes Handeln der Gesundheitsämter in Jena und Erfurt

Verwirrung hinterließ bei einem anderen Leser die Entscheidung des Erfurter Amtes nach einem Erstkontakt. Vier Familienangehörige besuchten gestaffelt Frau K.* in einer Pflegeeinrichtung. Jeweils länger als 30 Minuten in einem geschlossenen Raum. Gut 24 Stunden später kommt die Nachricht von über 20 Corona-Fällen in der Einrichtung. Drei Tage später die Nachricht vom Positiv-Test der Besuchten. Laut Richtlinien des Robert-Koch-Instituts ist das klar ein Erstkontakt. Ein Jenaer Angehöriger berichtet: „Das Gesundheitsamt hat für mich sofort Quarantäne anordnet, übermorgen gehe ich zum Test.“ Für den Ehemann der 80-jährigen Erfurterin ist das Amt der Landeshauptstadt zuständig. Die mündliche Auskunft: keine Quarantäne nötig, auch kein Test.

Herr K.*, zu dem auch der ambulante Pflegedienst kommt, will das erst nicht glauben. Versetzt sich aber selbst in Quarantäne, er meldet den Pflegedienst ab und kann schließlich über den Hausarzt einen Test vornehmen lassen. „Ich habe das Beste getan, um die Infektionskette zu durchbrechen.“ Wie in zwei Städten so verschieden gehandelt werden kann, das versteht er nicht.



*volle Namen und Schriftwechsel liegen der Redaktion vor.