Im Gleichschritt marschieren Gardetänzerinnen zur Meisterschaft im karnevalistischen Tanzsport. Am 21./22. März soll das in der Erfurter Messehalle wieder so sein.

Corona bringt Erfurter Karnevalisten in die Bredouille

Die 49. Deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport sollen mehr als 2000 Aktive und 14.000 Gäste am 21. und 22. März in der Erfurter Messehalle zusammenführen. Doch Corona bringt das „Großereignis der Extraklasse“, mit dem der Bund Deutscher Karneval wirbt, in Gefahr. Schon die Halbfinale Nord und Süd, an diesem Wochenende in Düren und Trier, wackeln aufgrund der Epidemie.

Präsident Klaus-Ludwig Fess sieht sich Ausrichtern und Aktiven gegenüber verpflichtet und in der Zwickmühle. Es gelte Abzuwägen zwischen einem gesundheitlichem Risiko und einer für die Aktiven „äußerst traurigen Absage“. Eine Chance, die Meisterschaften zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen, lasse die nächste Turniersaison nicht zu. Für einen Ausfall der Einnahmen käme auch keine Versicherung auf.

„Mit den örtlichen Gesundheitsbehörden stehen wir in engem Kontakt, auch zu möglichen Auflagen. Täglich gibt es eine neue Einschätzung der Lage“, so Fess, der sich grundsätzlich optimistisch gibt: „Derzeit laufen alle Vorbereitungen weiter.“ Fess appelliert an die Politik, bei finanziellen Folgen des Corona-Virus nicht nur über finanzielle Hilfen für die Wirtschaft nachzudenken, sondern auch für Vereine und Verbände, wenn diese zu Absagen genötigt sind.