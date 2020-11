Die städtischen Sportanlagen bleiben für den Kinder- und Jugendsport (Vereinssport) geschlossen. Was bisher per Umweg über die Regeln der maximale Personenzahl bei Treffen geregelt war, soll nun auch explizit Eingang in die Erfurter Allgemeinverfügung finden. Corona-Blog: Zwei Menschen sterben im Weimarer Land – Gesundheitsamt an Belastungsgrenze

Diese ist, wie Stadtsprecher Daniel Baumbach sagt, entsprechend angepasst und tritt mit dem Mittwoch in Kraft. Der Vereinssport ist darin als Punkt wörtlich aufgeführt. Auch wenn das Land wieder die Verantwortung an die Kommunen durchgereicht hätte, könne dies nicht die Strategie der Stadt Erfurt ändern. Die lautet: Bei dem dauerhaft sehr hohen Inzidenzwert müssen alle nicht unbedingt notwendigen sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziert werden. Somit blieben alle Sporthallen wegen Corona für den Vereinssport geschlossen. Dazu gehören auch die Schwimmhallen. „Alles, was im Moment nicht stattfindet, hilft, den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten", sagte Winnie Melzer, die amtierende Amtsärztin, zur Begründung. Oberstes Ziel der Stadtverwaltung ist, die Pandemie zu bekämpfen und dabei Schulen und Kindergärten offen zu halten. Ebenso muss die Wirtschaft weiterhin funktionieren. Melzer warb um Verständnis für diese schwierige Entscheidung.