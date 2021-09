Corona-Impfungen in Erfurter Orts- und Stadtteilen

Erfurt. Kassenärztliche Vereinigung fährt mit Impfteams Vororte an. Impfaktionen finden auch am Moskauer Platz statt.

Impftermine, für die keine besonderen Anmeldungen nötig sind, finden am Freitag im Rahmen des Sommerimpfens der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen statt. So fahren die Impfteams am 10. September nach Mittelhausen ins Bürgerhaus (10 bis 12 Uhr), danach ins Bürgerhaus Niedernissa (13 bis 15 Uhr) und bieten die kostenlose Corona-Vorsorgeimpfung in Waltersleben von 15.30 bis 17.30 Uhr in der Nikolaikirche an. Verabreicht wird der Impfstoff von Johnson & Johnson, mit welchem keine Zweitimpfung benötigt wird. Es werden Impfausweis und Chipkarte benötigt.

Termine auch im Plattenbaugebiet im Erfurter Norden

Für Bewohner der Erfurter Stadtteile im Norden gibt es Termine am Samstag (11 bis 17 Uhr) und am Sonntag (10 bis 18 Uhr) ebenfalls mit Johnson & Johnson im Mehrgenerationenhaus, Moskauer Straße.