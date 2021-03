Die Stadtverwaltung setzt in Erfurt auf dezentrale Testzentren für die kostenlosen Schnelltests in Praxen und Apotheken (Symbolbild). 25 Arztpraxen haben bislang ihre Zusage gegeben. Diese sind auf der Internetseite der Stadt aufgelistet.

Erfurt Als positiv auf das Coronavirus getestet wurden am Mittwochmorgen 64 Erfurter gemeldet. Weitere acht Todesfälle wurden registriert. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 109,4 gestiegen.

Corona in Erfurt: Acht weitere Todesfälle und 64 Neuinfektionen

Acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus und 64 Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt in Erfurt am Mittwochmorgen gemeldet. Angestiegen ist auch die 7-Tage-Inzidenz von 100,0 am Vortag auf 109,4.

Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt 5709 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Verstorben sind insgesamt 221 Patienten. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist um 44 auf 5168 gestiegen. Damit gibt es in Erfurt aktuell 320 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

In Sachen Schnelltests hat die Stadt beschlossen, dass es in Erfurt keine großen Corona-Testzentren geben soll und setzt stattdessen auf ein dezentrales Testsystem. „So lassen sich große Aufläufe und damit potenzielle Infektionsherde vermeiden, weil sich keine Warteschlangen bilden können", sagte Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke (Linke). Stattdessen werden niedergelassene Ärzte und Apotheken die Schnelltests durchführen.

25 Arztpraxen haben bereits zugesagt und sind im Corona-Informationsportal der Stadt Erfurt auf www.erfurt.de/ef138032 aufgeführt.