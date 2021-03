Corona in Erfurt: Erneut vier Todesfälle und 60 weitere Infektionen

Erfurt Vermehrt registriert das Erfurter Gesundheitsamt Neuinfektionen mit dem Coronavirus – 60 am Donnerstagmorgen. Weitere vier Menschen starben an oder mit Covid-19, nachdem am Vortag erst elf Todesfälle gemeldet wurden.