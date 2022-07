In Erfurt steigen die Corona-Infektionen langsam an. (Symbolbild)

Corona-Inzidenz steigt in Erfurt weiter an

Erfurt. Die Corona-Inzidenz in Erfurt steigt weiter an. Die Neuinfektionen haben sich sogar verdoppelt.

Die Inzidenz in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt steigt weiter an. Im Vergleich zum Vortag ist der Wert um 21 auf 261,6 gestiegen.

Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb eines Tages hat sich im Vergleich zur Vorwoche verdoppelt und liegt nun bei 92. Die Hospitalisierungsrate, also die Belegung in den Krankenhäusern, ist jedoch niedrig, sie beträgt 0,5. Insgesamt gibt es bisher in Erfurt 66.003 gemeldete Corona-Infektionen.