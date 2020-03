Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona-Verwirrung in Erfurt komplett

In der Corona-Vorsorge will sich die Stadt Erfurt eher an Jena als am Land orientieren. Im Gegensatz zu den Ankündigungen aus dem Land sollen nämlich die Restaurants ab Donnerstag für zunächst zwei Wochen schließen, sagte am Dienstagabend Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke (Linke), die den städtischen Krisenstab leitet. Ausgenommen von den Restaurantschließungen seien Lieferdienste.

•„Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog“ Alle Geschäfte der Stadt bleiben hingegen zunächst noch geöffnet, was ebenfalls der Ansage aus dem Land entgegen läuft. Wie unsere Zeitung erfuhr, ist es aber wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch die nicht für den Alltag wesentlichen Geschäfte schließen müssen. Für eine komplette Schließung der Restaurants hätten sich die Ärzte im Erfurter Krisenstab, etwa vom Helios oder vom KKH, ausgesprochen, begründete Hofmann-Domke. Die Schließung ist deutlich strenger als die landesweite Regel einer Öffnungszeiten-Verkürzung. „Wir sind uns bewusst, dass das einen großen Eingriff in das öffentliche Leben bedeuten wird“, sagte sie. „Aber das oberste Ziel bleibt es, Infektionsketten zu unterbrechen.“ „In der Isolation haben die Menschen auch Bedürfnisse“ Dies sei nur mit Isolation möglich. Der landesweit für Restaurants geforderte Mindestabstand zwischen den Gästen von 1,50 Meter reiche aus Sicht der Erfurter Ärzte nicht aus. „Diese Isolation gibt es in Gaststätten nicht“, so Hofmann-Domke. Warum dann aber nicht nur die für den Alltag notwendigen, sondern alle Geschäfte geöffnet bleiben sollen, habe einen anderen Grund. „Gerade in der Isolation haben die Menschen auch Bedürfnisse“, meinte die Bürgermeisterin und nannte Bücher als Beispiele. Modeläden dürfen ebenfalls über den Mittwoch hinaus geöffnet bleiben. Darauf hätte wohl keine der völlig verunsicherten Verkäuferinnen gewettet, die am Dienstag in der Innenstadt die meiste Zeit vergebens auf Kundschaft warteten. Die Stadt setze auf das Verantwortungsbewusstsein der Ladeninhaber, sagte Hofmann-Domke. Bereits vorhandene Schilder wie „Bitte einzeln eintreten“ hält die Bürgermeisterin für „geeignete Maßnahmen“. „Die Menschen sollen auf sich selber achten“, meinte die Krisenstab-Chefin. Dass Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wenige Stunden zuvor die Schließung der meisten Geschäfte landesweit angekündigt hatte, focht sie nicht an. Es gebe weder einen Erlass noch einen Kabinettsbeschluss. Intern geht die Stadt aber offenbar davon aus, dass die Corona-Regeln in Kürze ohnehin weiter verschärft werden. Frisörgeschäfte, die das Land schließen will, dürfen in Erfurt ebenfalls ab Donnerstag weiter geöffnet haben. Die Halbwertszeit der Ansagen vom Dienstag lässt sich allerdings auch in diesem Punkt schwer vorhersagen. In einem andere Punkt stimmt die Stadt mit dem Land überein, entgegen der Empfehlungen vom Bund zu handeln: Spielplätze werden nicht gesperrt. Damit soll wohl angesichts geschlossener Kitas und Schulen und fehlender Alternativangebote eine Art Lagerkoller verhindert werden. Zugleich sollen an den Spielplätzen Warnschilder vor Corona angebracht werden. Die Schilder seien bereits in Auftrag gegeben, bestätigte Hofmann-Domke. Laut Rathaus-Sprecher Daniel Baumbach empfehlen die Erfurter Ärzte den Menschen durchaus Bewegung an der frischen Luft. Sie sollten dabei aber fünf Meter Abstand halten. Was dieser empfohlene Abstand für den öffentlichen Nahverkehr bedeutet? „Es gibt Dinge, die sind schwer erklärbar“, sagte Baumbach. „Die Menschen gehen auch mal drei Straßenbahn-Stationen zu Fuß“ „Die Menschen haben schon nachgedacht: Sie nehmen ihr Fahrrad oder gehen auch mal drei Stationen zu Fuß“, fügte Hofmann-Domke zum Thema ÖPNV hinzu. Allerdings führe das gesunkene Fahrgastaufkommen nun wiederum zu Überlegungen der Evag, bisher große Bahnen gegebenenfalls mit nur noch einem Waggon fahren zu lassen oder den Takt in den Abendstunden auszudünnen. „Die Lage kann sich ändern“, betonte Hofmann-Domke. „Angst ist kein guter Ratgeber, und wir wollen keine Panik verbreiten.“ Die Erfurter Corona-Fallzahlen haben sich in den 36 Stunden bis Dienstagabend nicht verändert. Von den 16 Infizierten ist eine Frau genesen und werden zwei Personen stationär, aber nicht auf der Intensivstation behandelt. Die restlichen 13 Betroffenen befinden sich in häuslicher Isolation. Fallzahlen unverändert, Testergebnisse vieler Urlauber stehen aber aus Die Stadt rechnet allerdings mit einem spürbaren Anstieg der Fälle in den nächsten Tagen. Dann treffen die Testergebnisse vom Wochenende ein, als viele Urlauber etwa aus Italien oder Österreich nach Erfurt zurückkehrten. Derzeit befinden sich in Erfurt 301 Personen in verordneter häuslicher Quarantäne, sagte Stadt-Sprecher Daniel Baumbach. „Wichtig ist, dass jetzt alle Erfurterinnen und Erfurter Disziplin halten, zu Hause bleiben oder auf Arbeit und beim Einkaufen weitestgehend Abstand zueinander halten, damit die Infektionsketten gestoppt werden“, ließ Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) am Dienstagmorgen ausrichten. Besonders wichtig sei, dass die Österreich-Heimkehrer vom Wochenende nicht die Quarantäne-Vorgaben missachten. „Es ist überaus wichtig, dass diese Menschen wirklich 14 Tage lang streng in ihren Wohnungen bleiben. Da appelliere ich dringend an die Vernunft der Menschen“, so Bausewein.