Ab dem 2.November soll es auf dem Campus der Universität Erfurt wieder voller werden. Allerdings nicht so wie in normalen Zeiten.

Erfurt. Corona hat den Semesterstart an Uni und FH verzögert. Trotz steigernder Zahlen soll es jetzt aber losgehen. Wie genau erläutern wir hier.

Countdown zum Semesterstart in Erfurt

So mancher Umzugslaster parkte vergangenes Wochenende an Erfurter Straßenrändern, denn pünktlich zum Semesterstart zieht es viele Erstsemester-Studierende, die „Erstis“, in die Stadt. Für sie, ebenso wie für die restlichen 11.000 Studierenden und rund 1000 Mitarbeiter der Erfurter Hochschulen, beginnt kommende Woche das Wintersemester und damit die Herausforderung, unter dem Konzept des „Hybrid-Semesters“ die Lehre auch während der Corona-Pandemie zu gewährleisten.

Das deutschlandweit geplante Hybrid-Format bedeutet eine Kombination aus Online- und Präsenzveranstaltungen und die sorgfältige Abwägung und Anpassung ihrer Verteilung. Die Fachhochschule Erfurt (FH) spricht davon, rund 75 Prozent ihrer Veranstaltungen online stattfinden zu lassen. „Ausgewählte Veranstaltungen wie Laborübungen, deren Kompetenzziele nicht auf einem anderen Weg erreicht werden können, werden in Präsenz geplant“, erklärt Luise Reiber, die Sprecherin der FH. Die Universität Erfurt nennt an dieser Stelle keine konkreten Zahlen, plant aber vor allem, „die großen Vorlesungen im Online-Format, da sie nicht über Räume verfügt, in denen mehrere Hundert Studierende unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen Platz finden würden“, sagt Uni-Sprecherin Carmen Voigt. Beide Hochschulen lassen kleinere Lehrveranstaltungen, wie Seminare, in entsprechend großen und belüfteten Räumen als Präsenzveranstaltungen abhalten.

Alles nur „Stand heute“ – Änderungen vorbehalten

Die Hochschulen stellen in ihren Bekanntmachungen den „Stand heute“ heraus – auch sie „fliegen nur auf Sicht“, sagt Voigt. Beiderseitig wird betont, dass sich diese Pläne aufgrund der rapide steigenden Infektionszahlen jederzeit ändern können und mit einem kurzfristigen Wechsel, auch noch mitten im Semester, von den (wenigen) Präsenzveranstaltungen in digitale Formate gerechnet werden muss.

Allerdings fühlt man sich dank „der getroffenen Vorbereitungen und eingespielten Entscheidungsstrukturen“ an der FH gut vorbereitet, erklärt Reiber. Auch die Uni könne auf aktuelle Entwicklungen reagieren: „Das vorgelegte Hygieneschutzkonzept wird stetig weiterentwickelt und an neue Gegebenheiten angepasst“.

Wichtig für den Uni-Alltag, aber nicht garantiert, ist die Nutzung der Bibliotheken und Mensen. An beiden Hochschulen wird aufgrund aktueller Entwicklungen die Anzahl der in der Bibliothek zugelassenen Personen reduziert. Während Reiber eine „gänzliche Schließung entsprechend der Entwicklungen“ nicht ausschließt, kündigt Voigt „erweiterte Öffnungszeiten zum Vorlesungsbeginn“ an, um möglichst vielen Bibliotheksbesuchern die Nutzung unter den Schutzmaßnahmen zu ermöglichen und damit das Besucheraufkommen zu entzerren.

Einsatz für Chancengleichheit und psychische Gesundheit der Studierenden

Wie in den Schulen könnten auch Studierende, die keinen Zugang zu WLan-Netzwerken, eigenen Laptops oder einem ruhigen Raum haben, durch die Online-Formate benachteiligt sein. Um dem entgegenzuwirken, hat die Uni Erfurt reagiert,: es wurden Laptops angeschafft, Stillarbeitsplätze eingerichtet, das Uni-WLan steht auf dem Campus zur Verfügung. Zudem hat laut das Voigt Studierendenwerk angeboten, seine mit WLan ausgerüsteten Wohnungen auch kurzzeitig zu vermieten. Reiber erklärt, dass es der FH nicht möglich sei, Studierende mit Soft- und Hardware auszustatten: „Im Bedarfsfall wird auf eine individuelle Lösungssuche mit den Lehrenden gesetzt“.

Das Kennenlernen der „Erstis“ ist aktuell an beiden Orten nur in „Kleinstgruppen“ möglich. Um sie in ihrer herausfordernden Situation nicht alleine zu lassen, wird auch hier auf umfangreiche digitale Lösungen gesetzt. Uni-Sprecherin Voigt verweist auf „die Beratungsstellen, die bei Fragen und Problemen bereit stehen – zum Teil mit deutlich erweiterten Sprechstunden.“