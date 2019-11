Erfurt Erfurt Lutz Drenkwitz wird mit der Erklärung „Countrybluespunkrock, aber uneilig“ angekündigt. Und am morgigen Freitag wird er in Erfurt zu erleben sein. Wie viele Instrumente kann ein Mensch auf ...

Country mit Lutz Drenkwitz in Musikbar

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Country mit Lutz Drenkwitz in Musikbar

Lutz Drenkwitz wird mit der Erklärung „Countrybluespunkrock, aber uneilig“ angekündigt. Und am morgigen Freitag wird er in Erfurt zu erleben sein.

Wie viele Instrumente kann ein Mensch auf einem Mal spielen? Diese Frage scheint sich Lutz Drenkwitz gestellt zu haben. Er bedient Schlagzeug, Bass, Gitarre und Mundharmonika zeitgleich und singt mit markanter Stimme. Ein Mann ist dabei eine ganze eine Band. Mittlerweile im zwölften Jahr tourt der Unterhaltungsspezialist aus Bremen mit seinem Soloprogramm durch Europa.

Unbeschwert plündert er dabei von der Gegenwart bis zurück in die 1950er alle Schubladen handgemachter Unterhaltungsmusik und erfindet mit leichter Feder seine eigene musikalische Sprache. Er ist Liedermacher und Rock‘n‘Roll-Band zugleich – verspricht dabei Texte nicht nur für Abiturienten.

In seiner hemdsärmeligen Art erzählt er, warum es besser ist, nicht mehr in der Großstadt leben zu müssen, warum man Feinde haben kann, wenn man von der Musik lebt und wie er in Zukunft auch mit dem Rollator noch Pogo tanzen wird.

Morgen, Ilvers Musikbar in Erfurt, Magdeburger Allee 136, ­21 Uhr, Eintritt ist frei