Erfurt. Ein Dacia-Fahrer ist auf der A71 von der Fahrbahn abgekommen und in einem Wasserlauf zum Stehen gekommen. Dabei beschädigte er 150 Meter Leitplanke.

Dacia-Fahrer kommt auf A71 von Fahrbahn ab und landet in Wasserlauf

Die Autobahnpolizei ist am Donnerstagnachmittag über einen Unfall auf der A71 informiert worden: Zwischen Stotternheim und Mittelhausen Richtung Schweinfurt ist ein Dacia mit Gothaer Kennzeichen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einem Straßengraben gelandet. Er beschädigte dabei 150 Meter Leitplanke und kam erst in einem Wasserlauf zum Stehen.

Die Feuerwehr befreite den Mann aus seinem Auto, äußerlich schien er unverletzt. Er wurde dennoch zur weiteren Beobachtung in ein Erfurter Krankenhaus gebracht.

Der Autobahnabschnitt musste kurzzeitig für 20 Minuten komplett gesperrt werden. Wegen Bergungsarbeiten war die rechte Fahrspur für knapp eine Stunde gesperrt, kurz vor 15 Uhr rollte der Verkehr dann wieder. Der Sachschaden beläuft sich vermutlich auf 5000 Euro.

