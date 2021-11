Daddeln oder Bier

Casjen Carl über die Vor- und Nachteile eines freien Internets.

Wonach suchen Sie, wenn Sie sich mal wirklich verstecken wollen? Ich kann nur ein Haus mit extra-dicken Lehmmauern oder einen dunklen Gewölbekeller mit wackeren Steinwänden empfehlen. Erst dort ist man unsichtbar in dieser Internet-Welt. Kein Netz!

Und ja! Es gibt sie noch in Erfurt, solche Orte. Einer der letzten war der Museumskeller. War oder ist? Diese Frage muss noch geklärt werden. Jedenfalls wurde dort jüngst ein Techniker gesichtet, der ein Wlan-Netz einrichtete oder flott machte. Die Ungenauigkeit muss hier mal so stehen, schließlich war der Autor dieser Zeilen nicht zum Recherchieren dort, sondern um mit einem Fußballkumpel ein Bier zu trinken.

Nun ist der Museumskeller gewiss ein Ort, wo Themen schnell in großer Runde diskutiert werden. Und gerade bei zukunftsweisenden Dingen darf mitgesprochen werden. So ging es schnell hin und her und am Ende kristallisierte sich die Frage heraus? Was ist dem Geschäft zuträglicher – eine Kneipe mit oder ohne freiem Internet?

Die Jugend könnte, so eine Mutmaßung, anbeißen und den Keller für sich entdecken. Was für die Zukunft nicht abträglich wäre.

Aber: Was ist, wenn die Mädchen und Burschen dann nur daddeln – und sich den Abend an einem kleinen Bier festklammern?