Die Neugier ist groß. Was ist ein Lykkeland? „Hier kann man sich Glücksmomente abholen“, sagt Christa Dalby. Seit vier Jahren lebt die gebürtige Dänin mit ihrer Familie in Marbach. Schnell merkte sie: Hier heimisch zu werden, klappt nicht im Selbstlauf.

Eine Art dänisches Klubhaus

Also schuf sie für die Marbacher ein besonderes Angebot: Im September öffnete ihr Lykkeland im St.-Gotthardt-Weg. Eine Art dänisches Klubhaus in Marbach. Eine Wohlfühladresse. Im Flur gibt es einen Verkauf von Kreativprodukten. Es riecht nach Kaffee. Der Kuchen in der Vitrine ist nach Familienrezepten gebacken. Ein Café wirkt wie eine Türklinke.

Dominierend ist das Klavier im gemütlichen Raum, für Unterricht und Hauskonzerte. Hinter einem Vorhang versteckt, hängt Kindergarderobe im Kommissionsverkauf. Im Obergeschoss wird getöpfert und genäht. Drei Hebammen bieten Schwangerenvorsorge, Babymassage und Rückbildungskurse an. Es gibt Yoga und Vorträge, ohne extra in die Stadt fahren zu müssen.

Mit Eigenverantwortung fürs Wohlfühlen

Christa Dalby ist die Erschafferin von Lykkeland, bietet Kurse, Klavierunterricht, Hausmusik und selbstgebackenen Kuchen für das dänische Wohlfühlen mitten in Marbach an. Foto: Iris Pelny

Macht das die Marbacher glücklicher? „Ich finde, dass es die Menschen hier gut gebrauchen können“, sagt die 39-Jährige gemäß ihrer dänischen Mentalität: „Das Glas ist stets halb voll“. „Hygge“ sei eine Grundhaltung, basierend auf Werten, Traditionen und der Eigenverantwortung fürs Wohlfühlen. Was als Trend in Frauen- und Gesundheitszeitschriften rüberkommt, können die Marbacher ausprobieren. Dazu gehören in der Adventszeit Hausmusik und ein Abend mit „Opernsängern von morgen“, einer Klasse von Kammersängern von Siegfried Jerusalem.

Musik nicht an den Nagel gehängt

Die Verbindung zu Marbach ist privat, denn Christa Dalby und ihr Mann Jean-Pierre Lim sind Künstler. Als Sopranistin sang sie am Theater Erfurt und bei den Domstufenfestspielen. Er ist Pauker und Schlagzeuger im Philharmonischen Orchester. Inzwischen haben sie zwei Söhne, der jüngste ist zwei Jahre alt. „Da will ich abends nicht auf einer Bühne stehen“, entschied Christa Dalby. In Österreich studierte sie Musikpädagogik, gibt nun Klavierunterricht. Und verwirklicht sich mit dem Lykkeland einen Wunsch, den ihre Familie tatkräftig mitträgt. „In einem Jahr gucken wir mal, wie es läuft“, stemmte sie den Genehmigungs-Marathon von der gewerblichen Nachnutzung des einstigen Bau-Büros bis zum Gesundheitspass für die Kaffeeversorgung.

Projekt im Ortschaftsrat vorgestellt

Sie hat ihr Projekt im Ortschaftsrat und Rentnertreff vorgestellt, Prospekte gedruckt und verteilt. Obwohl beklagt werde, dass Marbach keine kulturelle und infrastrukturelle Hochburg sei, stieg die Teilnehmerzahl beim Seniorensport nur sehr langsam, bis sich ein Übungsleiter rechnete. Kursanbieter, wie die „Stoffliebe“ und eine „Keramika“ aus Erfurt, tragen die Mietkosten fürs Haus als Untermieter mit. Auch ein Teil ihrer Gäste kommt aus der Stadt, als Teil des Netzwerkes aus (Groß-)Eltern und Bekannten ihrer Klavierschüler, schildert Christa Dalby. „Es muss sich erst rumsprechen“, lautet ihr Fazit nach einem Vierteljahr. Schließlich hat Marbach doch 4280 Einwohner.

Angebot für alle Generationen

Derweil wird auch im Stadtbus diskutiert: Ist dieses Lykkeland nicht nur was für Kinder und junge Familien? Nein, für alle Generationen. Einfach reinschnuppern, Kaffeetrinken – oder basteln, stricken, spielen, singen. Andere treffen. Christa Dalby hat noch viele Ideen, vor allem aber einen unerschöpflichen Vorrat an Herzlichkeit und Optimismus: „Das Glück wohnt in Marbach!“.

Das Monatsprogramm hängt an der Tür. Am 30. November werden ab 14.30 Uhr Plätzchen gebacken und Adventslieder gesungen, am Nikolaustag ist ab 15 Uhr Weihnachtsbastelwerkstatt und am 15. Dezember von 14 bis 17 Uhr dänischer Adventsmarkt.

Lykkeland, St.-Gotthardt-Weg 4, Bushaltestelle 90 / Ilmenauer Straße; geöffnet Dienstag bis Freitag 11 bis 17 Uhr