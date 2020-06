Nach 20 überfluteten Gärten: Damm in Möbisburg wieder dicht

Flutwelle spült in Erfurt 20 Gärten weg

Der Starkregen der letzten Tage hat in Erfurt-Möbisburg 20 Gärten weggespült.Das Wasser sei zunächst vom Feld in den Klingergraben geflossen. Der Graben hat an einer Stelle den Wassermassen nicht standgehalten und ist gebrochen. Die Flutwelle hat sich daraufhin in die Gartenanlage "Gerablick" ergossen und die Straße "An der Klinger" überspült.

Foto: Marco Schmidt