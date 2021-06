Danakil lockt am ersten Wochenende viele Besucher zur Buga in Erfurt

Erfurt. 150 Besucher dürfen sich zeitgleich im Wüsten- und Urwaldhaus aufhalten.

Das neue Wüsten- und Urwaldhaus entpuppte sich gleich am ersten Wochenende als Besuchermagnet. Es war erst am Donnerstag eröffnet worden, bisher hatte die Pandemie dies nicht zugelassen. 150 Besucher dürfen sich zeitgleich darin aufhalten. Vor dem Eingang bildeten sich zwei Schlangen, eine kürzere mit jenen, die vorab ein Online-Ticket und damit ein Zeitfenster gebucht hatten, und eine längere Schlange mit Spontanbesuchern. Im Inneren des Danakil-Hauses herrschen aktuell etwa 28 Grad, im Sommer wird das Gebäude weiter aufheizen. Die Wüstenatmosphäre ist also gegeben. An zahlreichen interaktiven Stationen können die Besucher wie dieser Herr auf dem Foto das Wüstenleben erkunden und viel Wissenswertes erfahren.