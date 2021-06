Darum kreist heute ein NATO-Radarflugzeug über Erfurt

Erfurt. Über Erfurt wird im Laufe des Nachmittags ein ungewöhnliches Flugzeug seine Runde kreisen. Das ist der Grund für den Einsatz eines NATO-Radarflugzeugs.

Im Laufe des Nachmittags wird man in Erfurt über sich mehrmals ein ungewöhnliches Flugzeug sehen können. Die NATO wird am Mittwoch mit einem seiner Radarflugzeuge vom Typ AWACS ("Airborne Warning and Control System") Testflüge für die Deutsche Flugsicherung (DFS) ab.

Laut einer DFS-Pressesprecherin werden die Testflüge genutzt, um ein neues Sicherheitssystem zur Luftraumüberwachung zu kalibrieren. Dafür sind in den späten Nachmittagsstunden auch mehrere Anflüge in niedriger Höhe geplant. Laut DFS wird der Einsatz am frühen Abend beendet sein.

Die AWACS-Flugzeuge werden für die Gefahrenerkennung in der Luftraumaufklärung und -überwachung eingesetzt.

Airlines lassen Maschinen am Erfurter Flughafen prüfen

Flieger landet mit zwei Millionen Masken aus China an Bord in Erfurt