Das ewige Thema Schulessen an Schulen in Erfurt

Schon immer ist das Kantinenessen ein großes Thema unter Schülern. War es früher noch die Frage, ob denn die Soße jemals Kontakt mit einer Tomate gemacht hat, wünschen sich die Lernenden heute ein fleischfreies Gericht pro Tag. Dieses und andere wichtigen Themen und Anliegen der Erfurter Schüler debattierte gestern die Vollversammlung des Schülerparlaments Erfurt. Vertreter aus allen Erfurter Schulen sowie der Vorstand des Schülerparlaments trafen sich im Ratssitzungssaal des Rathauses und sprachen auch über Probleme wie die mangelnde Hygiene an Erfurter Schulen – in einem Fall Taubenkot auf dem Turnhallenboden – oder die Erweiterung des Öffentlichen Personennahverkehrs zu schulischen Stoßzeiten.

Themen wie in der großen Politik

Egal ob Kultur oder Stadt- und Raumplanung – die Themen der großen Politik treffen auch im Schülerparlament auf ein offenes Ohr. Angebrachte Anliegen werden angehört, kritisch diskutiert und von allen Seiten beleuchtet.

Die Vertreter im Schülerparlament werden von den Schülern ihrer jeweiligen Schule gewählt. Sie sind das Sprachrohr der Schulen und treten für die Interessen ihrer Mitschüler ein. Sie sollen aber auch darüber hinaus zu Verbesserungen im Stadtgeschehen beitragen. Doch auch als Gast kann man am Schülerparlament teilnehmen: Während der Vollversammlung können selbst sie ihre Meinung kundtun und über Anträge mitbestimmen.

Gruppenarbeit nach Schulstandorten

Nachdem die Tagesordnung beschlossen und die Stimmberechtigung geklärt ist, gibt es einen Bericht vom Vorstand. Anschließend findet ein schulortspezifischer Austausch statt. Hierbei werden die Vertreter je nach Schulstandort (Erfurt Nord, Süd und Mitte) in Gruppen eingeteilt. Innerhalb der Gruppen tauschen sie sich über ihre verschiedenen Anliegen aus und können Anträge stellen, die im Nachgang in großer Runde debattiert werden.

Damit ein Antrag angenommen wird, muss eine Zweidrittelmehrheit erreicht werden. Dies gilt auch für Änderungsbeschlüsse und sonstige Abstimmungen, beispielsweise darüber, ob die Redezeit eingeschränkt oder keine neuen Wortmeldungen mehr angehört werden sollten. Dies kann vorkommen, wenn sich eine Debatte festgefahren hat oder sich vom Kernthema wegbewegt.

Starkes Augenmerk auf korrektes Gendern

Am Freitag fand im Anschluss an die Debatten eine Diskussion zusammen mit Erfurter Politikern statt, bei der die Schüler aktiv mit den Vertretern der Parteien in Austausch treten konnten. Und in einem Punkt gibt es eine deutliche Gemeinsamkeit zwischen Schülerparlament und Stadtpolitik: Die Anträge und Debatten, die im Schülerparlament erarbeitet und abgehalten werden, sind genderneutral verfasst – ganz genau wie offizielle Satzungen und Beschlüsse. Und die Jugend achtet – das war am Freitag mehrfach zu beobachten – sehr streng darauf.

Bei allen Tagesordnungspunkten kommen vor allem die soziale Kompetenz und der Wille zur Beteiligung der Schüler zum Vorschein. Das Schülerparlament möchte die Begeisterung für politisches Engagement wecken und stärken. Als Interessenvertretung der Schüler der Stadt Erfurt ist es die Anlaufstelle für neue Impulse, Erfahrungsaustausch und die Vertretung der Demokratie – auch schon in jungen Jahren.

Aus redaktionellen Gründen kann in dieser Zeitung meist nicht gegendert werden. Es wird das generische Maskulin verwendet.