Das gibt es nur in Erfurt - Martini mit einem Lichtermeer aus tausenden Laternen

Erfurt. Katholische und evangelische Christen feiern wieder Martini auf dem Erfurter Domplatz.

„Ich sehe was, was du nicht siehst“, dies war das Thema für die Ökumenische Martinsfeier am Freitagabend auf dem Domplatz. Wie in jedem Jahr haben tausende Menschen während des Gottesdienstes Laternen geschwenkt und das St. Martins-Lied gesungen. Mit dem Gottesdienst wurde an die beiden bekannteste Martins der Stadt, an Martin Luther und an den heiligen Martin von Tours, den Stadtpatron von Erfurt, erinnert. Zuvor wurde der ökumenische Gottesdienst mit dem Martinsmarkt, der in diesem Jahr vom Kirchenkreis Erfurt in Kooperation wurde, mit Bühnen-Programm, eine Backstube, Bastelangebote und Spiele eingeläutet.