Anja auf Achse Das Schild, das es in Erfurt nicht gibt

Anja Derowski über die Riethstraßenbaustelle

Manche Dinge werden ausgesessen. Nehmen wir das Schild für die gesperrte Riethstraße. Besser gesagt, das nicht vorhandene Schild.

Ich schrieb darüber vor zwei Wochen an dieser Stelle. Getan hat sich seitdem: nichts. Es gibt keinen Hinweis für Autofahrer, die aus Richtung Thüringenpark kommen, dass sie links abbiegen müssten in die Warschauer Straße, wenn sie Richtung Riethstraße wollen – weil diese gesperrt ist.

Ich erhielt Anrufe von Bürgern, die sich bedankten, dass ihnen aufgrund meines kleinen Textes eine Fahrt in die zunächst falsche Richtung erspart geblieben sei.

Besser wäre es natürlich, Autofahrer würden mit einem Umleitungsschild darauf hingewiesen werden. Doch still ruht der See. Einige Leser meinten zudem, auch an anderen Baustellen sei die Beschilderung verbesserungswürdig.

Erfurt hat eine Menge Baustellen. Geduld ist gefragt – vor allem bei jenen, die täglich durch Umleitungen kurven müssen und länger als sonst unterwegs sind. Kommen die Ortsunkundigen dazu, die sich verfahren, weil es am Schild scheiterte, ist das suboptimal.