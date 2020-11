Über Fall des wegen Sexualdelikten von der Lehre suspendierten Professors der Universität haben der Studierendenrat (Stura) und der Präsident der Uni, Professor Walter Bauer-Wabnegg, sich in einer Sitzung des Rats ausgetauscht und über ein weiteres Vorgehen verständigt.

Zusammenhalt in der Universität ist groß

„Für das Gremium bedeutet sein Besuch viel – der Zusammenhalt innerhalb der Universität ist stark und die zugesicherte Unterstützung des Präsidenten zeigt, dass sich die Universität als Ganzes ihrer Verantwortung für das Wohl ihrer Angehörigen bewusst ist“, schätzt Vorstandsmitglied Jonas Hofmann ein. Ein Professor der Universität Erfurt ist seit 2017 aufgrund des Vorwurfs der sexuellen Belästigung beurlaubt. Nun soll er laut aktuellem Verwaltungsgerichtsurteil seinen Beamtenstatus behalten und an die Universität zurückkehren. Was Studierende empört (wir berichteten).

Der Stura ist der Auffassung, dass in diesem Fall nicht von einer reinen „Suche nach Sexualkontakten“, wie es in der Presseerklärung des Gerichts heißt, die Rede sein kann. „Studierende befinden sich immer in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den Lehrenden, die sie benoten. so Hofmann. Professoren stünden nicht nur im sozialen Gefüge der Hochschule, sondern auch in Gremien und Entscheidungsstrukturen über den Studierenden. Gerade dieses Abhängigkeitsverhältnis hätte der Professor gegenüber Studentinnen ja ausgenutzt.

Stura: „Solches Verhalten wird immer noch toleriert“

Die Studierenden könnten so nicht nachvollziehen, dass das Gericht dem Professor nicht das Beamtenverhältnis aberkennen wollte. „Wir möchten dem erwidern: Das Ansehen und vor allem das Vertrauen in diesen Professor sind aufseiten der Studierenden nachhaltig zerstört!“, unterstreicht Marieke Petersen, Vorstandsmitglied und Antidiskriminierungsbeauftragte des StuRa. „Wir halten es für absolut unzumutbar, dass der betreffende Professor wieder in der Lehre eingesetzt werden soll und Studierende damit wieder in ein Abhängigkeitsverhältnis zu ihm gebracht werden. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Meiningen zeigt, dass ein solches Verhalten noch immer toleriert wird.“

Erfreut zeigte sich der Stura, wie er in einer Erklärung mitteilt, von der Zusage der Universitätsleitung, dass diese alle Möglichkeiten prüfen wollen, den betreffenden Professor von der Lehre fernzuhalten. Im Fall des Falles, wenn das Wissenschaftsministerium nicht in Berufung geht oder keinen Erfolg dabei hat.