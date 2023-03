Defekte Heizdecke verursacht Brand in Erfurt: 78-Jährige wird ins Krankenhaus gebracht

Die Feuerwehr rückte am Mittwoch zu einem Brand in Erfurt aus.

Erfurt. Die Feuerwehr konnte am Mittwoch gegen 1 Uhr in Erfurt eine 78-Jährige aus ihrer Wohnung retten. Eine Heizdecke brannte und vernebelte den Raum.

Eine Heizdecke verursachte aufgrund eines technischen Defekt einen Schwellbrand in der Wohnung einer 78-Jährigen in der Ernst-Schneller-Straße in Erfurt. Nach Angaben der Polizei entfernte die Feuerwehr gegen 1 Uhr am Mittwoch eine glimmende Matratze.

Eine defekte Heizdecke führte zum Schwellbrand. Foto: Marcus Scheidel / MAS Bildagentur

Es sei vorher zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die 78-jährige Bewohnerin wurde durch verdächtige Geräusche auf den Brand aufmerksam. Sie konnte den Hausnotruf selbst alarmieren und dieser informierte dann die Polizei.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.