Demo auf dem Erfurter Anger: Was fordern die kleinen Weihnachtsmänner?

Die Demonstration fand am alten Angerbrunnen in Erfurt statt. Zu den Weihnachtsfiguren gesellten sich (von links) Jens-Martin Köser, Marion Stöcking, Matthias Böhmer und Vivian Vidot.

Erfurt Dutzende Weihnachtsmänner, Engel, Fantasie-Elche und Weihnachtsbäume hielten am Sonntag auf dem Erfurter Anger ihre Miniatur-Plakate hoch. Was stand drauf?

Eine ungewöhnliche Demonstration überraschte Passanten am verkaufsoffenen Sonntag in der Erfurter Innenstadt. Am alten Angerbrunnen standen Dutzende Weihnachtsmänner, Fantasie-Elche, Engel und Weihnachtsbäume und reckten ihre Demo-Plakate in die Luft. Was forderten sie?

„Die Demokratie liegt uns am Herzen“, sagte stellvertretend für die Miniaturfiguren der Erfurter Matthias Böhmer. Mit einem Dutzend Gleichgesinnter hat er sich in der Initiative „Wir dafür“ zusammengeschlossen und die Demo organisiert. Die Mitglieder haben die Miniaturfiguren aus Holzabfällen gesägt, bemalt und mit den Plakaten ausgestattet.

Zu den Plakatsprüchen gehörten etwa „Ich habe bunte Socken lieber als braune“ oder „Zukunft braucht Mut, Intelligenz und Offenheit“. „In unseren Haltungen gibt es kein Dagegen“, meinte Mattias Böhmer. „Wir wollen Menschen zum Nachdenken anregen.“