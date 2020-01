Thüringens Bauern demonstrieren am Mittwoch vor dem Thüringer Landtag.

Erfurt. In Erfurt findet am Mittwoch eine Protestaktion vor dem Landtag statt.

Demonstration vorm Thüringer Landtag – Darum kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen

Thüringens Bauern wollen ihre Interessen dem Landwirtschaftsausschuss im neuen Landtag vortragen. Zum ersten Zusammenkommen des Gremiums am Mittwoch (14 Uhr) wollen der Thüringer Bauernverband und die Interessensgemeinschaft „Land schafft Verbindung - Thüringen“ ihre Anliegen im Rahmen einer Demonstration unter dem Motto „Sauberes Wasser braucht eine saubere Politik in Redebeiträgen darlegen.

Die Landwirte wollen dazu mit Traktoren zum Parlamentsgebäude fahren und sich in der Johann-Sebastian-Bach-Straße aufstellen. Um 12 Uhr soll die Eröffnungsrede gehalten werden. Gegen ab 16.30 Uhr werde die Veranstaltung aufgelöst. Bei der An- und Abreise der erwarteten mehreren Hundert Traktoren und Bauern kann es nicht nur in Erfurt zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen.

Auch der amtierende Agrarminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) und der Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium, Klaus Sühl, seien angefragt.