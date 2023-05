Demos, Bikerausfahrt, Familienfest – so startet Erfurt in den Mai

Erfurt. Dieses Wochenende in den Mai hatte es in Erfurt in sich – fast erstaunlich ist am Ende die Bilanz der Polizei.

Als am Morgen des 1. Mai die Demonstration der Gewerkschaften auf dem Anger startet, hat Erfurt schon die größte Aufregung an diesem langen Wochenende hinter sich – im guten wie im eher zweifelhaften Kontext.

Sonnenschein begleitet den ersten Mai-Tag und somit die rund 1000 Teilnehmer der traditionellen Demonstration zum Maifeiertag. „Ungebrochen solidarisch“ so ist das Motto der diesjährigen Aktionen rund um den Tag. Der Gewerkschaftsbund rief auf, „auf die Straße zu gehen und ein sichtbares Zeichen für eine gerechte, solidarische Zukunft zu setzen“. Auch in Erfurt steht die Demo im Zeichen der zurückliegenden oder noch laufenden Streiks in vielen Bereichen der Arbeitswelt. „Ich sage Arbeit, Ihr sagt Kampf“, wie eine Vorsprecherin im Demozug sagte, fasst es zusammen.

Bikerausfahrt 1.Mai in Erfurt. Diesmal geht es zum Bahnhof Rennsteig in den Thüringer Wald. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

Politische Seite des 1. Mai zeigt sich auf dem Anger mit Demo und Infoständen

Während auf dem Anger politische Parteien, Verbände und die Einzelgewerkschaften an Ständen Gesprächsangebote unterbreiteten, war der Domplatz ab dem frühen Morgen – wegen der Walpurgisnacht eigentlich schon einen Tag lang – in Dauernutzung. Um 8 Uhr rollten die ersten Motorräder auf die Fläche. Pierre Blank, als Organisator der Biker-Ausfahrt vom Fahrschul-Kombinat, mittendrin. Schnell füllte sich der Platz. „Um die 500 Bikes sind schätzungsweise da“, sagt er voller Freude. Die Reise geht an diesem Tag zum Bahnhof Rennsteig. „Wieder Thüringer Wald“, sagt er von der Bühne in die Runde, „aber nächstes Jahr geht es in die andere Richtung“, verspricht er lächelnd.

Spendenaktion der Motorradfahrer für Verein Kindervisionen

Die Spendenaktion – hierfür werden Magnete mit einem Motiv zur Ausfahrt angeboten – gilt diesmal dem Verein Kindervisionen. Berit Lütz als Vertreterin freut sich: „Wir haben ein Theaterprojekt, das stand etwas auf der Kippe.“ Dank der Spenden von den Bikern hofft sie nun, das durchführen zu können. Mit Gottes Segen, es gibt noch einen kleinen ökumenischen Gottesdienst, geht es dann los. Sieben Polizeimotorräder vornweg.

Bei der Gegendemonstration zur AfD-Kundgebung auf dem Theaterplatz laufen bis zu 800 Menschen vom Hauptbahnhof zum Mainzerhofplatz. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

Politische Demonstrationen legen am Samstag die Innenstadt zeitweise lahm

Deutlich angespannter war der Polizeieinsatz, mit dem das lange Wochenende mit Veranstaltung in der Innenstadt begann. Zur Kundgebung der AfD auf dem Theaterplatz hatte sich eine Gegendemonstration angemeldet und sich einen langen Nachmittag auferlegt. Das Bündnis „Auf die Plätze“, ein Bürgerbündnis gegen Rechts, hatte aufgerufen, lautstark gegen die AfD zu protestieren. Während vor dem Hauptbahnhof zum Starttermin gut 500 Menschen zusammen kamen, wuchs der Demonstrationszug durch die Stadt deutlich an. Am Ende waren um die 800. In etwa gleich so viele Teilnehmer wie die AfD zu ihrer Kundgebung zusammengebracht hatte.

Friedliche Proteste gegen Veranstaltung der Höcke-Partei

Friedlich, aber stets mit lauten Sprechchören, ging es entlang der Stadtbahnlinien bis zum Domplatz und mit einigen Unterbrechungen zum Mainzerhofplatz. Dieser war dem Theaterplatz als Kundgebungsort der AfD vorgelagert – und durch die Polizei konsequent abgetrennt.

Allein die Route entlang der Straßenbahnschienen zwischen Hauptbahnhof und Gothaer Platz sorgte dafür, dass auf der Linie 2 zur Ega/Messe erst gar nichts ging, dann aber nur über die Umleitung.

Am Ende stand aber ein positives Fazit: „Die Polizei kann auf einen friedlichen und störungsfreien Verlauf aller Versammlungen zurückblicken“, hieß es in der Abschlussmeldung der Landespolizei. Störungsfrei blieb es bis zum Montag.