Foto: Helge May

Landkreis. Der Nabu fordert in Erfurt und im Umland wieder zum Insekten-Zählen auf. Bis 7. Juni läuft die erste Aktion. Zweite Runde folgt im Spätsommer

Den Muhkübchen auf der Spur

Sechs Beine, roter Panzer, schwarze Punkte: Beim Nabu-Insektensommer spielt der Marienkäfer in diesem Jahr eine besondere Rolle. Jeder kennt das beliebte Glückssymbol aber kaum jemand weiß, dass es in Deutschland etwa 70 Marienkäfer-Arten gibt. Am häufigsten sind der einheimischen Siebenpunktmarienkäfer und der Asiatischen Marienkäfer, der erst vor wenigen Jahren vom Menschen eingeschleppt wurde.

„Auch bei uns in Thüringen kommt diese Art schon vor und hat sich massiv ausgebreitet“, erklärte Ronald Bellstedt der Sprecher des Landesfachausschusses für Entomologie im Nabu Thüringen. „Der Insektensommer kann uns dabei helfen, mehr darüber zu erfahren, wie weit sich diese invasive Art im Freistaat verbreitet hat.“ Der Nabu Thüringen ruft deshalb interessierte Bürgerinnen und Bürger auf am Insektensommer teilzunehmen.

Bis 7. Juni läuft die erste Aktion des Jahres, vom 31. Juli bis 9. August gibt es im Spätsommer eine zweite. Beobachten und zählen kann jeder und das fast überall: Garten, Balkon, Park, Wiese, Wald, Feld, Teich, Bach oder Fluss. Das Beobachtungsgebiet soll nicht größer sein als etwa zehn Meter in jede Richtung vom eigenen Standpunkt aus. Gezählt wird eine Stunde lang. Gemeldet werden die Beobachtungen online unter www.insektensommer.de oder mit der kostenlosen App Nabu Insektenwelt.

Aber nicht nur die Marienkäfer – jeder gesichtete Sechsbeiner soll dem Nabu gemeldet werden. Auf einige in Deutschland häufig vorkommende Arten ist jetzt im Frühsommer besonders zu achten. Außer Marienkäfern sind das zum Beispiel Steinhummel, Florfliege, Hainschwebfliege, Tagpfauenauge, Lederwanze, Blutzikade und Admiral.

Die Daten der Zählaktion Insektensommer werden in Zusammenarbeit mit der Plattform www.naturgucker.de erfasst.

Weitere Infos: www.nabu-thueringen.de