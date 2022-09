Denkmaltage würdigen Monumentalbild von Erich Enge im Erfurter Rieth

Erfurt. Die Denkmalführung am Monumentalbild Erich Enges im Rieth war für eine Überraschung gut.

„Wo ist denn im Rieth ein Denkmal?“, fragte der Taxifahrer. Dann erinnerte er sich an seinen Schulweg in der 1970er Jahren: „Da stand ein Künstler allein auf dem Gerüst an der Wohngebietsbibliothek.“ Erich Enge, der Fahrgast und Maler, schmunzelt.

Mitte der 1970er Jahre schuf er das markante Wandbild als „Kunst am Bau“ und Blickfang im Wohnzimmer des neuen Plattenbaugebietes Rieth. 45 Jahre später sorgt Bauherrin Ute Kemmerich mit Stuhlreihen im Freien für die Wohnzimmeratmosphäre. Zwei Dutzend Interessierte sind zur Führung entlang des Monumentalbildes im Programm der Denkmaltage gekommen, zumeist Ältere. Erich Enge, der Künstler, sitzt mittendrin. Natürlich will er sein Lebenswerk selbst erläutern, samt der Geschichten aus der Zeit des Schaffens. Die eigentlichen Rednerinnen, ob Restauratorin oder Denkmalpflegerin, reagieren flexibel, zeigen dazu Bau-Unterlagen und Fotos aus den 1970er Jahren. Es bleibt respektvoll und herzlich.

Umlaufender Fries zählt zu den größten Europas

Das Wandbild im Rieth, sechs Meter hoch und 102 Meter lang, ist eines der größten Europas. Ursprünglich sollte nur der Nordgiebel gestaltet werden, Erich Enge beharrte auf einen umlaufenden Fries. Vorgegeben war vom Auftraggeber, der Stadt Erfurt, ein Motiv zur sozialistischen Familie. Erich Enge hatte eigene Vorstellungen, ignorierte politische Fettnäpfchen. Er übermalte rigoros den Bildanfang. Sagt heute: „Ich wollte ein Porträt des 20. Jahrhunderts schaffen.“ Was im Zeitabstand sozialistisch-sperrig klingt wie „Die Idee wird zur materiellen Gewalt“ hatte für ihn einen klaren Bezug zum Mal-Ort: „Ist eine Bibliothek nicht ein Ideen-Speicher?“

So schuf der damals 45-Jährige in ehrgeizigen 190 Tagen das farbenfrohe und ausdrucksstarke Werk, stemmte die Logistik vom maßgefertigten Gerüstaufbau bis zur Farb-Beschaffung. DDR-Geschichten. Übrigens: Einsam auf dem Gerüst war er nicht. „Wir blieben oft stehen“, sieht sich Heidrun Kotulla noch heute dort mit ihrem damals fünfjährigen Sohn an der Hand.

Künstler wurde 1978 mit dem Kulturpreis Erfurts geehrt

Erfurt wurde Erich Enges Wahlheimat. Seine eigentlich sudetendeutsche Heimat gab es für ihn nicht mehr. Zu seiner Biografie gehören eine Maurerlehre, Malzirkel, das Kunststudium auf Burg Giebichenstein. Geprägt hat ihn auch eine Künstlerreise ins kriegsgebeutelte Vietnam.

Erich Enge beteiligte sich an Ausstellungen im In- und Ausland, gehört zum Verband Bildender Künstler Thüringen. Bis heute ist Kunst seine Sprache. Sein Entsetzen über die Flüchtlingsschicksale auf dem Mittelmeer setzte er in Bilder um, die zur Hilfe verkauft wurden.

1978 erhielt er den Kulturpreis der Stadt. Er hat den „Fanfarenzug des Schuhkombinats Paul Schäfer“ gemalt, Enge-Bilder finden sich am Haus der Gewerkschaften und am „Narrenhaus“ in der Stadtmünze. Und im Rieth! Dort wirkt sein markantes Liebespaar aktueller denn je.

Fazit der gestrigen Denkmalführung: Überraschung gelungen. Wie schön, dass der Künstler noch lebt. Morgen wird er 90. In dem Glückwunsch-Brief aus dem Rathaus soll wohl sein Wirken für Erfurt gewürdigt werden. Ein Gespräch über den Erhalt seiner Werke wäre ihm wichtiger.