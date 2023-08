Der Erfurter Juri-Gagarin-Ring ist wieder frei

Erfurt. Die Bauarbeiten am Erfurter Löbertor enden am Freitag wie geplant.

Die Bauarbeiten am Löbertor haben einen weiteren Baufortschritt erreicht. Am Freitag wurde die Vollsperrung zwischen Karl-Marx-Platz und Löberstraße wieder aufgehoben. Die Verkehrsteilnehmer erwartet ein neu aufgeteilter Straßenraum, er musste aufgrund der neuen Rechtsabbiegespur zum entstehenden Parkhaus hin angepasst werden. Ebenfalls wurde die Mittelinsel in dem Bereich umgebaut, damit eine reibungslose Ein- und Ausfahrt ins und aus dem Parkhaus in alle Richtungen möglich ist. Die Arbeiten in den Seitenbereichen und Nebenanlagen sind noch nicht ganz abgeschlossen. Es gibt daher in den kommenden Wochen weiterhin kleinere Einschränkungen.