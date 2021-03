Der Erfurter Künstlerverband stellt „Innenansichten“ aus

„InnenAnsichten“ hat Gisela Eichardt ihre Ausstellung von Plastik und Druckgrafik überschrieben, die bis zum 28. März in der Galerie des Verbandes Bildender Künstler Thüringen im Haus zum Bunten Löwen auf der Krämerbrücke 4 zu sehen ist. Allerdings aktuell nur online auf www.vbkth.de, wo ein 360-Grad-Rundgang Einblicke in die Werke der Künstlerin vermittelt.

Viele Werke sind im Rahmen des Fontanejahres 2019 entstanden. Interessant sind die großformatigen Siebdrucke mit Frauenfiguren nach eigenen Radierungen oder auch alten Fotografien, kombiniert mit original handschriftlichen Texten von Theodor Fontane zu den Werken wie Effi Briest uµnd L'Adulterra. Das Hauptarbeitsgebiet der Künstlerin indes ist die Bildhauerei, besonders die Holzplastik, einige sind auch hier zu sehen, zum Beispiel die „Braut“ und der „Harlekin“. Die Künstlerin lebt in Berlin, ist gebürtige Jenenserin und lebte einige Jahre in Erfurt, hier nimmt sie noch regelmäßig an der Artthuer teil und ist im öffentlichen Raum vertreten. In Ruhla gestaltete sie den Marktplatz mit lebensgroßen Figuren.

Zum 360-Grad-Rundgang unter: www.vbkth.de