Der Erfurter Latrinensturz als lustig-eklige Literatur

Erfurt. Gastbeitrag: Die Geschichte des legendären Latrinensturzes beschert Erfurt seit langem internationale Bekanntheit. Ein Schriftsteller aus Hamburg hat das skurrile Ereignis nun verarbeitet. Aber Achtung: es wird eklig!

Unser Leser Michel Porep ist Schriftsteller und hat seine bisherigen Werke unter dem Pseudonym Johann Bilderberg veröffentlicht. Da er derzeit in Hamburg lebt, ist sein Interesse an Erfurt etwas Besonderes. Für seine Kurzgeschichten führt er einen „lustigen bis ekligen“ Stil – wie er selbst über sich sagt –, und so hat die Geschichte des Erfurter Latrinensturzes sein Interesse geweckt und ihn inspiriert. Folgender Text ist dabei entstanden:





Michel Porep

Stell dir vor, es ist 1184, tiefstes Mittelalter und du lebst in Erfurt. Alles halb so wild: du bist wohlhabend, adlig sogar, irgendwas in Gottes Gnaden, verfügst über Ländereien, Leibeigene und diese bunten Strumpfhosen, die damals so angesagt waren. Es ist ein heißer Julitag, du hast dich in feinste Seiden gehüllt, denn König Heinrich – von Gott ermächtigt – lädt dich und die übrigen Adligen der Gegend in die Dompropstei ein. Eben hat er noch in Polen Krieg geführt, nun will er sich mit euch beraten. Wahrscheinlich braucht er wieder Kohlen, um weiter zu brandschatzen.

Ein Küsschen zur Begrüßung der Tanten-Couisine

Du erreichst die Dompropstei, die ihre besten Tage hinter sich hat, doch immer noch vom absurden Reichtum der Kirchenstaaten/Staatskirchen zeugt. Im Vorgarten triffst du alte Bekannte, die adligen Kreise sind klein und verwandt, hier gibst du der Tanten-Cousine vom Graf soundso ein Küsschen zur Begrüßung, dort schnabulierst du ein Träubchen am Buffet, sippst vom edlen Vino Rosso und genießt die glühende Sommerhitze. Der Krieg in Polen juckt dich kaum, das lässt du dir natürlich nicht anmerken, aber die meisten Anwesenden verdienen sowieso daran und heucheln lediglich ihre Friedenshoffnungen. Gerade als du eine gebratene Wachtel anvisierst, die gar herrlich knusprig ausschaut, läutet der Hofmarschall eine Glocke und verkündet, dass sich alle Gäste im zweiten Stock einzufinden haben. Der König – mit Gottes Segen – Heinrich lädt zur Diskussion.

Die hölzernen Treppenstufen ächzen unter euren Sohlen, mit dir bemühen sich etwa hundert weitere Mitglieder der Crème de la Crème von Thüringen nach oben, die sich als zähe Masse durch diese Engstelle schiebt. Es wird geschwitzt, gedrängelt und gekeucht, den meisten geht auf dem Treppenabsatz bereits die Luft aus.

Endlich geschafft, ihr erreicht den zweiten Stock. Du vermutest, dass du etwa in der Mitte des Festsaales stehst, doch um dich sind so viele Menschen gedrängt, die alle nach saurer Milch und Parfüm riechen, dass deine Übersicht darunter leidet. Der König versucht, das Wort zu ergreifen, doch die Masse ist noch zu aufgebracht, es wird getratscht, geschoben, gemeckert... Ein lautes Geräusch erschallt, das krachende Bersten von Holz gepaart mit den unisono Schreien aus einhundert erschrockenen Kehlen. Du siehst, wie die anderen Menschen um dich abheben und nach oben davon schweben.

Erst als dein Rücken auf den Dielen des ersten Stockwerkes aufschlägt, realisierst du, dass niemand schwebt. Du reißt die Augen auf und blickst in den Hagelschauer aus menschlichem Leib und zerborstenen Holzbalken, der über dir nieder geht. Rechts neben dir schlägt ein Herzog mit dem Gesicht auf, dass es ihm die Zähne durch den Oberkiefer rammt, die Wurzeln schießen wie Pfeile links und rechts der Nase heraus. Wenige Zentimeter weiter landet einer auf dem Scheitel, seine Wirbelsäule staucht sich, die Hüfte zerquetscht seine Rippen. Die Knochen seines Körpers pulverisieren durch die Wucht des Aufschlags, er sackt zusammen als gallertartiger Organismus, der jeden menschlichen Zusammenhalt vermissen lässt.

Wenn zu großer Druck zur Eskalation führt

Nun fallen sie auch auf dich, den ersten spürst du noch als dumpfen Schlag, beim zweiten und dritten bleibt dir die Luft weg, danach wird es dunkel, zu hoch türmen sich die gestürzten Adligen auf deiner Brust. Du weißt, das Ende ist gekommen, der warme Druck presst dir das Blut zu den Ohren heraus.

Da ist es wieder, das Geräusch von eben. Das krachende Bersten des Holzes erscheint dir lauter als eben, die erschrockenen Schreie sind deutlich weniger geworden. Mit jedem saftigen Platschen verstummt ein weiterer. Wieder stürzt du, schnappst nach Luft, doch unter den gepressten Rippen bleibt kaum Platz zur Entfaltung der Lungen. Diesmal ist der Aufprall viel weicher, nicht aber angenehmer. Du versinkst bis zum Bauchnabel in einem See von breiiger Scheiße. Deine Arme und Beine beginnen instinktiv zu strampeln, um dem Untergang entgegenzuwirken, doch jede Bewegung lässt dich nur tiefer sacken. Du merkst, wie abermals die anderen Stürzenden niederprasseln.

Einheitsbrei und das vielversprechende Aufatmen

Ein fetter Herzog schlägt in die Fäkalien ein, dass sie bis hoch in den ersten Stock spritzen und allen noch im Fallen Schreienden einen Vorgeschmack bieten. Der Graf von Ziegenhain trifft dich mit voller Wucht, reflexartig schließt du Augen und Mund und ihr taucht unter. Du wirbelst herum, verlierst die Orientierung, spürst, wie Hände an dir reißen, Fußtritte treffen dich in Nieren und Magen, ein Einheitsbrei aus Dung und Adligen, in dem alles nach oben strebt, doch keiner weiß, wo das ist.

Endlich! Du streckst den Kopf an die Oberfläche, reißt den Mund auf, um Sauerstoff aufzusaugen. Dabei atmest du soviel Exkrement ein, dass der Geschmack dich zum Übergeben nötigt. Gerade als du dich erbrichst, reißt dich der Burggraf von Kirchberg am Knöchel nach unten. Die alten Fäkalien vermengen sich mit dem frischen Erbrochenen in deinem Mund, dein Körper füllt sich in Windeseile mit dem, was einst andere Körper füllte. Du bist eines der über 60 Todesopfer des Erfurter Latrinensturzes von 1184.