Viele Pläne gab es zur Gestaltung des Nordparkes, derzeit werden in Vorbereitung für die Bundesgartenausstellung erneut Umbauten geplant. Da passte es exakt in die Zeit, um die Geschichte des Nordparkes zu erzählen.

Seit wenigen Tagen kann diese im inzwischen schon zwölften Band der „Grünen Reihe“ nachgelesen werden. Und der Leser erfährt dabei, dass die Geschichte bis ins Jahr 1904 zurück reicht.

Damals wurde vom Erfurter Magistrat beschlossen, den Erfurtern neben dem Steigerwald im Süden auch im Norden eine Möglichkeit zu bieten, ihre Freizeit im Grünen zu verbringen. Auserwählt wurden dafür die nördliche Gera-Aue, die damals ein nahezu jungfräuliches Gebiet war. Das Auen-Gelände sollte zu einem Volkspark umgestaltet werden, mit Möglichkeiten zum Flanieren und Entspannen, mit Bereichen für due sportliche Betätigung und mit einem Gewässer in der Mitte, das aus dem Flutgraben gespeist werden sollte.

Erfurts Gartendirektor Max Bromme legte damals den Grundstein für die Entwicklung. 1911 legte er einen ersten Entwurf vor, der erst von seinem Nachfolger Hermann Braband zum Teil umgesetzt wurde. Aus Kostengründen wurde zuerst der östliche Bereich an der Adalbertraße gestaltet. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde 1919 mit den Arbeiten begonnen. Der Fokus wurde dabei auf die verschiedensten Sportplätze gelegt, für Fußball, Hockey und Leibesübungen.

1923 wurden dann die Weichen für das Nordbadgestellt, das aus dem Konzept des Nordparks herausgenommen und im Gerabogen platziert wurde. 60.000 Kubikmeter Erde wurden für die Wasserfläche bewegt. Mit dem Material wurden die Schutzdämme der Gera befestigt und Kiesgruben verfüllt. 1925 wurde Eröffnung gefeiert, 1929 weiter gebaut – Umkleidekabinen und Tribüne.

Das Nordbad war damals das zweitgrößte Freibad Deutschlands – zur Olympiade 1936 wurden dort die Schwimmwettkämpfe zwischen Deutschland und Großbritannien ausgetragen.

Ab 1938 wurden im Nordpark neue Prioritäten gesetzt. Der Bereich zwischen Nordbad und Auenstraße sollte für die Wehrertüchtigung umgebaut werden. Die Fläche vor dem Bad sollte zu einem großen Sportplatz umgebaut werden, Appellplätze und eine Reithalle waren geplant – umgesetzt wurde letztendlich nur das Heim, in dem die jugendlichen Wehrpflichtigen untergebracht werden sollten.

Nach dem Krieg, ab 1949 wurde der Park ein weiteres Mal umgestaltet – für die Buga 2021 wird er jetzt erneut sein Gesicht verändern. Mit zahlreichen Gestaltungsplänen und Fotos wird diese Entwicklung, von den Autoren, von Karsten Grobe, Rüdiger Kirsten und Wolfgang Klaus, in der Broschüre vor Augen geführt. Beleuchtet werden neben Bad und Park dabei auch die angrenzenden Straßenzüge.

Die Auenschanze mit dem Auenkeller, das Krankenhaus und die Lazarettbauten. die Wohnanlagen des Spar- und Bauvereins, die Luther- und die Lessingschule. Erzählt wird auch die Geschichte der Brücken in der Region, zwischen Rieth- und Karlstraße. Die Broschüre ermöglicht, dass ein erholsamer Ausflug in den Nordpark, gleichzeitig zu einem Ausflug in die Geschichte der Stadt gemacht werden kann. Viele der historischen Gebäude stehen noch nahezu unverändert, laden zur Zeitreise ein.

Der Nordpark in Erfurts „Grüner Reihe“ ist erhältlich in der Tourist-Information am Benediktsplatz, im Deutschen Gartenbaumuseum auf der Ega und bei der Stadtverwaltung.