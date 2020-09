Urbich. Der Urbach gab dem Ort Urbich seinen Namen. Auf Landkarten such man ihn aber oft vergebens. Ein Thüringer Verlag will das jetzt ändern

In seinem Kampf für die korrekte Bezeichnung des Urbaches hat der Urbicher Ortsteilrat einen ersten Erfolg erzielt. Der in Ilmenau sitzende Verlag „Grünes Herz“ hat zugesichert, den Urbach in allen Kartenwerken künftig beim richtigen Namen zu nennen.