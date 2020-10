Melchendorf. Die Mädchen und Jungen des Kindergartens „St. Nikolaus“ in Erfurt sind Landessieger beim Forschergeist-Wettbewerb.

Der Geist aus der Kiste beim Landessieger in Erfurt

„Wieso werfen die Menschen ihren Müll einfach auf den Boden?“, wollten die Kinder des katholischen Kindergartens „St. Nikolaus“ im Erfurter Ortsteil Melchendorf wissen und begaben sich auf die Suche nach Antworten. Daraus wurde das Kita-Projekt „Achtsamkeit für uns und unsere Umwelt“, das die Initiatoren des „Forschergeist“-Wettbewerbs – die Deutsche Telekom Stiftung und die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ – nun zum besten Projekt in Thüringen kürten.

Glückwünsche als Videobotschaft an die Kinder

Die Auszeichnung kam als buntes Paket in der Kita an. Darin enthalten: die „Forschergeist“-Trophäe, ein Scheck über das Preisgeld und jede Menge Überraschungen. Glückwünsche gab es als Videobotschaft.

„Die Erzieherinnen und Erzieher haben die Fragen der Kinder aufgegriffen und gemeinsam die Zusammenhänge von Müll und nachhaltigem Handeln für die Umwelt entdeckt. Die Mädchen und Jungen konnten ihren natürlichen Forschergeist frei entfalten, sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen – und haben dabei erfahren ‚Ich kann etwas bewirken!‘“, lobte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter. Michael Fritz, Vorstandsvorsitzender der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ erklärte, warum die Jury sich für dieses Projekt entschieden hatte: „Das Projekt ist ein gelungenes Beispiel von der Verbindung von früher MINT-Bildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Den Kindern ist aufgefallen, dass in der Kita viel Plastikmüll anfällt – und im Rahmen des Projektes haben sie Veränderungen angestoßen und sind selbst aktiv geworden.“

Nach der Entdeckertour Gewohnheiten hinterfragt

Die Kinder hatten sich voller Freude auf Entdeckertour begeben, Gewohnheiten hinterfragt und Veränderungen im Kindergarten angestoßen und umgesetzt. Und dabei bemerkt: Viele kleine Schritte im Alltag können viel Gutes bewirken. Bienenwachstücher werden statt Folie für das Essen genutzt, es gibt viel mehr Holzspielzeug, und die Kinder wünschen sich mehr frisches Obst. „Toll war auch, dass die Elternarbeit sehr nachhaltig war. Und natürlich begleitet uns das Thema im Kita-Alltag weiter“, berichteten Kitaleiterin Anja Köllner und Projektleiterin Bettina Merx.

Die Kita erhält ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro. Als Landessieger hat der Kindergarten zudem die Chance, einer von fünf Bundessiegern zu werden, die am 8. Dezember 2020 in Berlin bekanntgegeben werden.