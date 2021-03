Der Ire, der Pole und ich

Welch’ freudige Nachricht. Die Buchläden haben wieder offen. Das lässt doch wieder ein gezieltes Suchen zu. Wurden doch zuletzt schon verzweifelte Mitbürger gesichtet, die in der Ramschkiste des Supermarktes nach Lesbarem suchten.

Wer wie ich, mit pubertierenden Heimschülern gesegnet ist, müsste sich allerdings keine Gedanken darüber machen, was er als nächstes Lesen muss. Mathe Kl.8, was zum Römischen Reich oder auch „Das magische Baumhaus“ in Lesekooperation mit dem Jüngsten.

Aber, mit den vergangenen beiden Wochen ging auch die Rückkehr in die Schulen einher. So griff ich selbstbestimmt zu einer kleinen Reserve. Der Titel klingt fast nach Nachhilfe. „Buchhandhabung und andere gute Ratschläge“ vom ach so geschätzten irischen Autor Flann O’Brien. Das ist in der Tat ein kleines, sehr kurzweiliges Buch. Wobei die Buchhandhabung eine Art Service für jene ist, die nicht selbst lesen, deren Bücher aber danach aussehen sollen.

Am Sonntag gelangte ich auf der letzten Seite an und sagte wohlig wieder einmal den Satz vor mich hin: „Ach, ein Buch gelesen.“

Ich bekam Lust auf mehr und suchte nach einem Roman von Wojciech Kuczok. Mir fiel ein, dass das Buch bei einer Bekannten liegen musste. Sie hatte es noch nicht gelesen. Nahm wohl den Titel allzu wörtlich: „Lethargie“.