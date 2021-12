Neue Ausstellung im Erfurter Waidspeicher

„MinimalKonsens. Re:Defining Spaces“ heißt die neue Ausstellung in der Erfurter Galerie Waidspeicher, die am Donnerstag eröffnet wird. Im Bild: Cornelia Theimer Gardella, die Webarbeiten ausstellt.

Erfurt. Räume werden neu definiert, die Gemeinsamkeit wird im Minimalismus gefunden: Vorbereitungen in der Galerie Waidspeicher laufen.

Noch sieht es in der Galerie Waidspeicher nicht so aus, als könne dort in wenigen Tagen eine Ausstellung eröffnen. Auch wenn es sich um minimalistische Kunst handelt, die hier von fünf beteiligten Künstlerinnen und Künstlern bis zum 30. Januar 2022 präsentiert wird, gibt es noch maximal zu tun, um geometrische Abstraktionen, raumgreifende Installationen oder räumliche Konstruktionen bestens sichtbar werden zu lassen. Noch stapeln sich Bauteile, liegen gewebte Farbkompositionen auf dem Boden und nicht jedes Kunstwerk hat seinen endgültigen Platz gefunden. Kurator Philipp Schreiner ist sich sicher: Bis zur Vernissage um 18 Uhr am Donnerstag, 9. Dezember, wird sich das regeln.

Die Vernissage verspricht ein Vergnügen für Auge, Ohr und Gaumen: Ab 19.30 Uhr beginnt die einmalig zu erlebende Lichtinstallation des Künstlers Ioannis Oriwol. Studio Kombi aus Weimar sorgt mit einem DJ Set für Musik. Waffeln und Punsch werden im Hof geboten - ein Signal der Solidarität mit den beteiligten Händlern, denen mit der Weihnachtsmarkt-Absage Einnahmen weggefallen sind. Die Veranstaltung findet nach den aktuellen 2G-Regelungen statt.

Kurator Schreiner hat die Werkschau „MinimalKonsens“ so konzipiert, dass sie sich völlig von den Gegebenheiten des historischen Gebäudes löst und auf künstlich eingezogenen Wänden platziert wird. Er will vertraut machen mit Minimal Art, mit der man im Osten Deutschlands weniger vertraut sei. Allein die Werke von Simon Horn (Halle/Saale), Nora Keilig (Weimar), Annekatrin Lemke (Erfurt), Thomas Prochnow (Gera) und Cornelia Theimer Gardella (Erfurt) werden ins Licht getaucht sein.

Der Thüringer Prochnow hat aus Ausstellungswänden ein Regal gezimmert, eine „brachiale Intervention“ nennt das Schreiner. Sie verkürzt den Raum im Erdgeschoss um 15 Meter, verändert das Raumgefühl und folgt dabei einem strengen Ordnungsprinzip in Breite und Aufteilung. Reduziert, seriell gefertigt, mit vorgefundenen Formen zu arbeiten -das zeichnet den Minimalismus in der Kunst aus, von dem sich die beteiligten fünf haben inspirieren lassen. Zu einem wilden Holzkonstrukt führt das bei Simon Horn, zu monochromen Holzreliefs bei Annekatrin Lemke. Nora Keilig hat das Treppenhaus der Galerie fotografiert, in Einzelteile zerlegt und ein neues Bild zusammengefügt. Cornelia Theimer Gardella lässt am Webstuhl Werke entstehen, die durch ihre Farbigkeit und Kontraste besondere Wirkung entfalten.

Ein Kunstwerk wird erst im Laufe der Ausstellung hinzukommen: Thomas Prochnow stellt im Hof vor der Galerie eine mehrere Meter hohe Installation auf.