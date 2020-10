Der kürzeste Weg nach Sömmerda: Kranichborner wollen Landwirtschaftlichen Weg nutzen

Er ist fast durchgehend asphaltiert, zum Großteil kerzengerade, gut einsehbar und breit genug für einen Sattelschlepper. Dazu noch mit zahlreichen, ebenfalls asphaltierten Ausweichbuchten versehen. Der kürzeste Weg von Kranichborn in die Kreisstadt führt über die Felder nach Schallenberg. Dies ist kein Geheimnis, der eigentlich der Landwirtschaft vorbehaltene Weg wird rege genutzt – auch wenn bei gelegentlichen Kontrollen Bußgelder fällig werden.

Für die Kranichborner ist dies alles nicht nachvollziehbar. Etwa 30 sind es jeden Tag, die nach Sömmerda zur Arbeit, auf Ämter oder zum Einkaufen müssen und wollen. Sie sind gezwungen, die doppelt so lange Strecke über Großrudestedt und Schloßvippach zu fahren, statt acht Kilometer müssen sie 16 Kilometer zurücklegen.

Dies sei nicht nur unökonomisch und zeitraubend, sondern auch klimaschädlich, erklärt Willi Wiegand, der es sich auf die Fahne geschrieben hat, die Wege für die Kranichborner zu verkürzen. Er hat zusammengerechnet, das die in Sömmerda beschäftigten Kranichborner pro Woche 80 unnötige Kilometer fahren, 3600 vermeidbare Kilometer im Jahr. Im Sommer gab es für den „kurzen Weg“ deshalb eine an das Landratsamt adressierte Unterschriftensammlung, an der sich durch die Reihe alle Kranichborner Haushalte beteiligt hatten – mit der Forderung, für sie den direkten Weg nach Sömmerda freizugeben, diesen mit „Anlieger frei“ zu kennzeichnen.

Mit diesen Schildern endet die freie Fahrt über die Felder, was von einigen Kranichbornern nicht akzeptiert wird. Foto: Hartmut Schwarz

Bürgermeister verweist auf gesetzliche Regelungen

Für Bürgermeister Andreas Müller ist der Wunsch im zu Großrudestedt gehörenden Ortsteil zwar nachvollziehbar, aber voller Hürden. Wichtig sind für ihn vor allem die gesetzlichen Bedingungen, die es einzuhalten gelte.

Letztendlich gehe es darum, aus einem Landwirtschaftlichen Weg eine Gemeindestraße zu machen, die dann in der Pflicht der Gemeinde liegt. Außerdem sei es nicht möglich, den Anliegerverkehr nur in Richtung Schallenburg zu erlauben. Wenn, dann müsste es eine Regelung für das gesamte Wegenetz geben, müsste die Landwirtschaft und die Gemeinden sowie die Stadt Sömmerda mit ins Boot geholt werden.

Denn die von Kranichborn weg führende „Pflaumenallee“ (die in alten Straßenkarten der DDR übrigens noch als Landesstraße verzeichnet ist) stößt zwischen den Feldern auf eine Kreuzung, deren Straßen auch nach Alperstedt und Werningshausen abzweigen.

Unter dem Strich sieht er darin eine nur sehr schwer, eigentlich überhaupt nicht lösbare Aufgabe. Zumal es letztendlich auch um viel Geld gehen wird, Geld, das der Gemeindehaushalt nicht hergibt. Schon für die Planung würden die Mittel zur Zeit nicht reichen. Ganz zu schweigen von den Pflichten, die sich eine Gemeinde mit einer Straße auferlegt. Allein mit dem Schild „Anlieger frei“, wie in Kranichborn vorgeschlagen, sei überhaupt nichts erreicht. Denn Anlieger ist man nur, wenn der Wohnsitz zwischen den beiden Orten liegt und nicht, wenn an von einem in den anderen fährt.

Landrat hält Einwohnerversammlung im Vorfeld für hilfreich

Landrat Harald Henning verweist darauf, dass sich zuerst alle beteiligten Kommunen auf den „kurzen Weg“ verständigen müssten, durch die dieser führt – vor allem Großrudestedt und die Stadt Sömmerda. Dann erst käme die Zuständigkeit des Landkreises als Straßenverkehrsbehörde zum Tragen. Dann erst könne geprüft werden, welche Nachbesserungen an der Straße für die Freigabe notwendig sind – und mit welchen Kosten diese für die Gemeinde verbunden sein werden.

Eine Einwohnerversammlung zum Thema, bei dem die unterschiedlichsten Vorstellungen diskutiert werden, so der Landrat, wäre im Vorfeld sehr hilfreich. Eigentlich Voraussetzung. Wie in Richtung Großrudestedt signalisiert wurde, gibt es in Sömmerda allerdings kein Interesse...

Für ein anderes Verkehrsproblem der Kranichborner, wusste der Landrat die Kosten in etwa einzuschätzen. Etwa eine Million Euro wird es kosten, den „offiziellen Weg“ in das Dorf über Großrudestedt wieder für alle Tonnagen nutzbar zu machen. Im Sommer 2019 wurde die Bahnbrücke wegen Schäden auf 24 Tonnen begrenzt, Schwertransporte werden seitdem umgeleitet.

Inzwischen habe man drei Varianten geprüft, um dieses Problem zu lösen, erklärt Landrat Henning. Abriss und Verlegung der Straße, Reparatur oder Neubau. Fest steht inzwischen, dass die Brücke repariert wird. Und zwar zweispurig ohne Tonnagebegrenzung. Die Planungskosten wurden für das kommende Jahr eingereicht.

Wann es los geht, sei abhängig von der Bereitstellung der Fördermittel. Und letztendlich auch von der Bahn, ergänzt Großrudestedts Bürgermeister Andreas Müller. Denn da die Strecke inzwischen elektrifiziert wurde, wird die Planung wohl etwas komplizierter werden – etwas länger dauern. In Kranichborn hofft man, dass diese sehr schnell bewilligt werden. Denn derzeit müssen die Schwertransporte durch das Alperstedter Ried über die schmale Gramme-Brücke umgeleitet werden. Ein Weg, der per Navi nicht zu finden ist. Die Transporte müssen von den Empfängern in Alperstedt abgeholt und zum Ziel geführt werden.

Die im vergangenen Jahr wegen diverser Mängel in der Tonnage begrenzte Bahnbrücke, soll repariert werden. Foto: Hartmut Schwarz