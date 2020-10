Der Mann mit der quietschenden Brille: Erinnerungen an Herbert Feuerstein

Einmal hatte ich es gewagt, Hebert Feuerstein als Senior zu bezeichnen. Also nicht in der Ansprache, sondern mehr indirekt. Ich wollte von ihm als bekennenden Studienabbrecher und unruhigen Geist kurz vor seinem 70. Geburtstag wissen, ob ein Seniorenstudium für ihn in Frage käme. Da war was los! Ächz! Stöhn! Entrüstet entgegnete er: „Ich bin kein Senior! Ich stecke irgendwo zwischen einem mentalen Alter von elf und längst tot.“

Es ist eine tröstliche Vorstellung, dass der kleine Mann mit dem großartigen Sinn für Humor und Pointen immer noch in diesem Zustand der ideellen Alterslosigkeit schwebt. Nun wissen wir, dass es nicht mehr so ist. Herbert Feuerstein ist am Dienstag im Alter von 83 Jahren gestorben.

Aber irgendwie war er gefühlt immer da. Auch nach seinem Abschied vom Rampenlicht im Jahr 2014 wurde er immer wieder gesichtet. Etwa vor drei Jahren in der SWR-Sendung „Krause kommt“, als er untypisch für ihn den Moderator Pierre M. Krause ganz nah an sich ran ließ, sogar übernachten durfte dieser im Hause Feuerstein (was aber auch zum Konzept der Sendung gehört).

Mischung aus Beichten, Schlagabtausch und unterhaltsamen Nonsens

Mehrfach durfte ich Feuerstein zum Interview treffen, es war in der Regel eine Mischung aus Beichten eines langen Lebens mit vielen gewollten und ungewollten Brüchen, ein bisschen Schlagabtausch (immer Punktsiege für ihn) und unterhaltsamen Nonsens.

Ob wir nun in den Kellerräumen eines Thüringer Studentenclubs saßen, in einem Restaurant am Fischmarkt in der Landeshauptstadt des Freistaates oder während einer Pause seiner Lesung frierend auf dem Balkon des Audimax auf dem Erfurter Campus standen. Nie war klar, wer die Antworten gab: der echte Mensch Herbert Feuerstein oder die Kunstfigur?

Ein Medienprofi wird immer eine Rolle spielen, könnte man entgegnen. Und natürlich tat das auch Herbert Feuerstein, allen voran vermeintlich sich selbst, den unscheinbaren, aber gern stichelnden Herrn mit dem sarkastischen Grinsen. So jedenfalls erreichte er ein breites Publikum mit der TV-Sendung „Schmidteinander“, der er und Harald Schmidt wiederum ihren Kultstatus verdanken.

Auf unnahbare Weise liebenswert und irgendwie vertraut

Jeder neue Lebensabschnitt ist ja auch wie eine neue Rolle, die man zu spielen hat oder im besten Fall spielen will. Und davon gab es in der Vita des Herbert Feuerstein wahrlich viele. Vom Salzburger Musikstudenten zum Studienabbrecher, Zeitungskritiker, Auswanderer (in die USA, der Liebe wegen), Verlagsleiter, Fernseh- und Theaterschauspieler oder Rateshowteilnehmer („Pssst…“).

Als langjähriger Chefredakteur der deutschsprachigen Ausgabe der Satirezeitschrift „MAD“ zeichnete er für Übersetzungen von Comics sowie Cartoons verantwortlich und schenkte so der deutschen Sprache und dem kollektiven Gedächtnis nicht mehr wegzudenkende Lautmalereien wie „Lechz“, „Stöhn“, „Würg“ oder „Hechel“.

Apropos Lautmalerei, unvergessen ist auch eine andere Lebensleistung Herbert Feuersteins zur allgemeinen Stimmungsaufhellung: das Quietschgeräusch einer Brille, die geputzt wird.

Er gab auch den Hypochonder (oder versteckte ihn nicht) und den Misanthrop oder zumindest einen Menschen der anderen gegenüber chronisch skeptisch und auf Abstand blieb. Und doch war er auf seine unnachahmlich unnahbare Weise liebenswert und irgendwie vertraut. So spiegelte er bewusst oder unbewusst ein Paradoxon der menschlichen Existenz. Vielleicht war das die Rolle seines Lebens.

Am Ende bleibt die Erkenntnis: Er war eben… Herbert Feuerstein.

Herbert Feuerstein ist tot – Kabarettist wurde 83 Jahre alt

Herbert Feuerstein - der sympathische Prügelknabe