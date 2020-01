Der neue Erfurter Familienpass ist da

Der neue Familienpass ist da. Und mindestens 14.000 Erfurter Familien wissen sogleich, was damit gemeint ist. So viele Familien haben nämlich im Vorjahr von den Freikarten, Rabattangeboten und Vorschlägen für die Freizeitgestaltung Gebrauch gemacht.

Für sie zur Erinnerung und für alle anderen zur Information: Beim Familienpass handelt es sich um ein 266 Seiten dickes Büchlein, in dem familienorientierte Angebote aus den Bereichen Freizeit, Sport, Bildung und Kultur in Erfurt und Umgebung vorgestellt werden. Die meisten sind mit Abrisskärtchen kombiniert, die als Gutschein oder für Ermäßigungen eingelöst werden können.

Freibad und Zoo sind wieder mit dabei

Ein Anrecht auf den Pass hat jede der rund 24.000 Familien mit Wohnsitz in Erfurt, in der ein Kind im 17. Lebensjahr oder jünger lebt. 2020 geht der Pass in seine 20. Auflage. 19.000 Exemplare wurden gedruckt. Bei der Premiere im Jahr 2001 waren es noch 8000 Exemplare.

Laut Bürgermeistern Anke Hofmann-Domke (Linke) sind 120 Angebote aufgelistet. Erstmals werden die Jugendhäuser vorgestellt. „Wir wollen auch zeigen, was im Wohnumfeld los ist“, sagt Hofmann-Domke. Die ewigen Favoriten wie die Freikarten für die Freibäder oder die rabattierte Zoo-Karte sind selbstverständlich wieder dabei.

Die Farbgestaltung erleichtert die Orientierung. Die einzelnen Farben stehen etwa für kostenfreie Angebote, rabattierte Angebote oder Veranstaltungen und Feste. Ein letztes Kapitel liefert Informationen für Familien und stellt zum Beispiel Anlaufstellen vor.

Familien sollen den Pass gemeinsam durchblättern

Innerhalb der Kategorien sind die Angebote chronologisch geordnet. Ein Inhaltsverzeichnis für alle Angebote gibt es aber bewusst nicht. „Die Familien sollen den Familienpass gemeinsam durchblättern und ihr Jahr danach gestalten“, sagt Hofmann-Domke.

Die Stadt bezuschusst den Familienpass mit 135.000 Euro. „Gemessen an der Zahl der Familien, die wir damit erreichen, ist das wenig“, meint Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD).

Die Jubiläums-Auflage ist am besonderen Titelbild erkennbar. Es zeigt ein Kinderbild, das am Stand des Jugendamtes beim Weltkindertag im September entstanden ist und aus vielen Zeichnungen ausgewählt wurde.

Für viele Familien beginne das neue Jahr erst mit dem Familienpass so richtig, erzählt Lutz Gruber, Referent aus dem Sozialdezernat. Schon am 2. Januar hätten sich Anrufer nach dem neuen Pass erkundigt. Das Interesse nehme auch das Jahr über kaum ab. „Neun Pässe haben wir noch in den letzten Dezember-Wochen ausgegeben“, sagt Gruber.

Der Familienpass wird im Jugendamt (Steinplatz 1), im Bürgeramt (Bürgermeister-Wagner-Straße 1) und im Haus der sozialen Dienste (Juri-Gagarin-Ring 150) auf Vorlage des Personalausweises ausgegeben.