Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Der sozialen Ungleichheit in Erfurt müssen wir neu begegnen“

Der Jugendhilfeausschuss hat sich am Wochenende zu seiner Klausurtagung getroffen. Nicht nur Mitglieder des im Mai gewählten Stadtrates waren anwesend, sondern auch Mitarbeiter des Jugendamtes, beratende Mitglieder, Vereine, Verbände und die Sozialdezernentin Anke Hofmann-Domke. Es ging um neue Herausforderungen, denen sich der Ausschuss stellen muss. Etwa 70 Beteiligte widmeten sich in Arbeitsgruppen den drei größten Schwerpunkten.

Denny Möller ist seit zehn Jahren Ausschussvorsitzender. Foto: SPD

„Wir wollen die Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen verstärken“, sagt Ausschussvorsitzender Denny Möller (SPD). „Der Stadtjugendring wird in einer Arbeitsgruppe mit dem Jugendamt erste Vorschläge erstellen und im Jugendhilfeausschuss vorstellen.“

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Jugendhilfe in der Schule. Durch mehr Geld vom Land sind auch 20 zusätzliche Stellen in der Schulsozialarbeit möglich. „Wir wollen die Hilfen im System der Jugendhilfe verstetigen“, sagt Denny Möller und verweist dabei auch auf Probleme wie Schulabstinenz und Mobbing, denen durch Projekte und Ansprechpartner begegnet werden könnte.

Eine dritte Herausforderung sieht der Ausschussvorsitzende in der Segregation und in der damit erforderlichen sozialräumlichen Jugendhilfe. „Wir haben in Erfurt sehr unterschiedliche Lebensfelder von Kindern und Jugendlichen. In den Stadtteilen müssen wir fachübergreifend neue Teams bilden, es müsste eine Art Quartiersmanager geben für die Jugendarbeit.“ Dessen Aufgaben, Einsatz und Finanzierung gelte es zu prüfen. „Wir müssen irgendwie Chancengleichheit ermöglichen. Die größten Herausforderungen haben wir in den nördlichen Großraumwohnsiedlungen Rieth und Berliner Platz. Unsere gemeinsame Aufgabe in der Jugendhilfe ist, diese konkret zu machen und Angebote zu schaffen, die die Situation verbessern“, kündigt Denny Möller an.

In der Klausur seien noch keine klaren Maßnahmen besprochen worden, wichtig war, die Themenfelder zu erfassen, denen man sich in den kommenden Jahren widmen werde. Selbstverständlich stehe die Entwicklung der Kita-Landschaft nach wie vor auf der Prioritätenliste.

„Als ich vor zehn Jahren als Ausschussvorsitzender begann, war das Miteinander nicht sehr groß. Mittlerweile begegnen wir uns auf Augenhöhe, tragen gemeinsam Verantwortung dafür, welche Anerkennung den Kinder und Jugendlichen in Erfurt entgegen gebracht wird“, sagt Denny Möller abschließend.