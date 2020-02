Der Weg in den Nachbarort ist fast eine Tagesreise

Es sind nur drei Kilometer, die alle (oder zumindest viele) Probleme lösen könnten. Drei Kilometer, die vom ÖPNV ausgeschlossen wurden. Aus den verschiedensten Gründen, die der Ingerslebener Ortschaftsbürgermeister Marco Fohmann durch die Reihe nicht akzeptieren will. Er kämpft vehement für den Anschluss seiner Gemeinde an das Nahverkehrsnetz der Landeshauptstadt. Nicht zuletzt weil die momentane Anbindung der Gemeinde eine ganze Reihe denkwürdiger Zustände mit sich bringt, die es eigentlich wert sind, in Kabarett-Sendungen im TV in Szene gesetzt zu werden - auch als Beispiel dafür, wie ernst Wahl-Versprechungen von der Politik in Wirklichkeit genommen werden.

Die drei Kilometer, die Marco Fohmann so am Herzen liegen, sind die Entfernung, die zusätzlich gefahren werden müssten, damit ein Loch im Nahverkehrsnetz der Landeshauptstadt und des Gothaer Landkreises geschlossen wird. Es geht um die anderthalb Kilometer, die Ingersleben vom Ortsteil Marienthal trennen. Anderthalb Kilometer auf die sich höchstens einmal ein Reisebus verirrt - seit es den Landkreis Erfurt nicht mehr gibt, gibt es auf dieser Strecke keine Linienbusse mehr. Die Gothaer Busse wenden am Ortsausgang von Ingersleben - die Erfurter Busse durchqueren zwar das Marienthal, biegen aber über die Apfelstädt nach Molsdorf ab. Würden die Busse einen „Abstecher“ nach Ingersleben machen, bis zur Buswendeschleife - sie brauchten nicht einmal bis in den Ort – könnten eine ganze Reihe Verbindungen verkürzt, Probleme meist älterer Einwohner gelöst werden.

Der Bus fährt zwar durch die Gemarkung Ingersleben. Die Haltestelle an der Marienthal-Brücke ist für die Ingerslebener aber nicht erreichbar. Über den Tag steigt hier nur eine Person morgens ein und Abends aus. Foto: Hartmut Schwarz

Fohmann: „Die Herausforderung besteht darin, dass sich die Verkehrsbetriebe dahingehend einigen, dass beide (Erfurt und Gotha) einen gemeinsamen Umsteigepunkt finden – dieser kann gern in Ingersleben liegen, oder – wenn dies ökonomisch zielführender wäre – in Neudietendorf. Dies hätte neben einer ökologischen Alternative zum Auto auch das Potential, dass die Auslastung der Busse und dadurch auch ökonomische Aspekte steigen könnten. Insoweit man dieses Beispiel komplexer betrachtet, würde bei weiterführender Synergiesuche auch ein weiterer Umsteigepunkt mit dem Ilm-Kreis sinnvoll und empfehlenswert erscheinen.“

Bereits vor der Landtagswahl im Oktober 2019 hat Marco Fohmann diesen Wunsch in den Ring geworfen – voller Optimismus, da von vielen Seiten versprochen wurde, den ländlichen Raum zu stärken, ihn vor allem besser anbinden zu wollen. Nach der Wahl, verbunden mit Neujahrsgrüßen, fragte er nach - und wartet bei SPD, Grünen, Linken und AfD heute noch auf eine Antwort. Lediglich bei der CDU und der FDP habe es „zurückhaltende Resonanz“ gegeben. Geändert hat sich am Zustand nichts.

Wohlwissend, dass bei den Verkehrsbetrieben die Wirtschaftlichkeit ein wichtiger Faktor ist, hat sich Fohmann von Beginn an an der Unterstützung durch die Politik orientiert. Daran, dass das Land in der Pflicht sei, durch einen Zuschuss den „Lückenschluss“ zu finanzieren. Abgesehen davon rechnet Fohmann damit, dass sich der „Schwenk nach Ingersleben“ sogar rechnen könnte. Denn er weiß, dass viele Ingerslebener nach Erfurt auf Arbeit fahren und dabei gern auf das Auto verzichten würden. Nicht zuletzt wegen der Parkplatz-Situation in der Landeshauptstadt. Wer in Ingersleben kein Auto hat muss zur Zeit mit dem Gothaer Bus nach Neudietendorf und dort in die Bahn umsteigen. Was extrem zeitaufwendig sei, zumal die An- und Abfahrtzeiten von Bus und Bahn zu langen Wartezeiten führen. Und teuer sei es außerdem, da durch die Wartezeit das Reisezeitlimit nicht eingehalten werden kann, mehrere Tickets fällig werden.

Nicht nur die Berufstätigen sind auf eine Verbindung nach Erfurt angewiesen, weiß Fohmann. Auch die ältere Einwohner im Ort. Denn deren Fachärzte praktizieren meist in der Stadt - in die es im ehemaligen Erfurter Landkreis eine regelmäßige Busverbindung gab. Nach der Gebietsreform wurde deswegen nicht der Arzt gewechselt -- jetzt sind zahlreiche Senioren mehrmals im Monat auf einer Tagesreise nach Erfurt. Nicht wenige erledigen den Weg mit dem Taxi oder lassen sich von Verwandten fahren.

Fohmann weiß sogar von einem über 95-Jährigen, der immer noch ein Auto unterhält, immer noch aktiver Kraftfahrer ist. Oder ein 85-Jähriger, welcher zwischen zwei Hauptuntersuchungen nur 16 Kilometer mehr auf dem Tacho vorweisen kann, aber für den Notfall und wegen der schlechten Verkehrsverbindung das Auto behält. Ein weiteres Beispiel sei eine 80-Jährige. Deren Sohn wohnt im Nachbarort. Mit dem Auto fährt sie etwa 10 Minuten um ihn im ca. 3,5 km entfernten Dorf Stedten zu besuchen. Mit den angebotenen öffentlichen Verkehrsmitteln müsste Sie erst ca. 2 km mit dem Bus in die entgegengesetzte Richtung zum Bahnhof Neudietendorf fahren, um dann mit dem Zug nach Erfurt und von dort mit dem Bus nach Stedten zu fahren. Fohmann: „Die Fahrtstrecke wäre mithin fast sieben mal so lang. Dies kann weder ökologisch noch ökonomisch Sinn ergeben.“

Der Ingerslebener Ortschaftsbürger appelliert deshalb noch einmal an die Politiker und Entscheidungsträger in den Verkehrsbetrieben. Es könne nicht so schwer sein, zum Fahrplanwechsel über den eigenen Schatten zu springen. Im Sinne des Allgemeinwohls - und des Klimaschutzes.