Nein, die Corona-Regeln zu missachten, käme Marion Hoyme nicht in den Sinn. Das fände sie dumm. Da muss sie nur an ihre Tochter in Hamburg denken. Die hat Corona überstanden. Zum Glück.

Aber: Mit Kreativität ist manches möglich, was auf den ersten Blick nicht machbar scheint in dieser Zeit. Zum Beispiel der Nikolaus oder der Weihnachtsmann. Die Feier, die der Großelterndienst geplant hatte, die geht nicht. Punkt. Und doch stehen im Büro in der Andreasstraße gepackte Beutel. Ganz sicher werden die zu den Kindern gelangen. Genauso wie das Märchenspiel. Mit acht Leuten, ohne je wirklich zusammen zu sein. Corona macht erfinderisch. Da muss halt ein selbst gemachter Film her. Sie drehen auf der Straße und im Büro. Nacheinander und fügen dann den Film zusammen. Die Kinder würden doch nicht verstehen, dass die Wunschgroßmutter oder der Großvater sich plötzlich gar nicht mehr melden.

Kennenlern-Gespräche zwischen den Großeltern ehrenhalber und Eltern

„Miteinander – füreinander“ heißt das Motto des Vereins, der den Kindern mit ihren Müttern und Vätern Großeltern vermitteln möchte, die entweder keine eigenen haben oder aber sehr weit entfernt von Erfurt wohnen. Da ist zum Beispiel der kleine Peter*. Zwei ist er jetzt. Seine Mutter meldete sich beim Großelterndienst, weil sie Hilfe braucht. Er ist das jüngste von vier Kindern. Die anderen drei sind schon groß, die Mutter sehr eingespannt. Was, wenn er plötzlich aus der Krippe geholt werden müsste? Die Frage ist gerade in Zeiten von Corona enorm wichtig.

Also meldet sich die Frau in der Andreasstraße. Marion Hoyme schreibt alles genau auf. Sie hat da eine Idee, wie sie helfen kann. Ganz unkompliziert – wie es diese Zeit erfordert. Und dennoch mit der gebotenen Vorsicht, es geht schließlich um ein Kind. Ein erweitertes Führungszeugnis braucht es und auch Kennenlern-Gespräche zwischen den Großeltern ehrenhalber und den Eltern.

Wie aber geht das? Im Büro ist ein Treffen derzeit nicht möglich. Das Zuhause der Eltern ist anfangs noch zu intim. Aber der Spielplatz wäre ein guter Treff.

„Es ist fast wichtiger, dass sich die Erwachsenen untereinander verstehen als die möglichen Großeltern mit dem Kind. Kinder sind nämlich viel toleranter“, sagt Marion Hoyme.

Das erste Treffen klappt, viele Papiere sind unterschrieben. Bald hat die Familie Hilfe. Und die Großmutter ehrenhalber einen Wunschenkel, durchaus auch sich zur Freude. Es geht beim Großelterndienst um eine familienähnliche Wahlverwandtschaft. Es ist ein sehr persönliches Hilfsangebot für junge Eltern unter dem Dach des Großelterndienstes. Für diese besonderen Großeltern gilt die Schweigepflicht. So können Eltern sicher sein.

Das will auch jener ältere Herr, der sich gerade gemeldet hat, weil er helfen möchte. Ohnehin ist er in der Nachbarschaftshilfe und in einem anderen sozialen Verein unterwegs. Und er hat Zeit, die Eltern vielleicht nicht haben.

Untereinander sind die vom Großelterndienst durchaus vertraut. Regelmäßige Treffen und Wanderungen und Vorträge gehören zu ihrem Alltag. Wenngleich sie diese Veranstaltungen natürlich derzeit ausgesetzt haben. Spurlos ist Corona auch hier nicht. . . „Sich auf einen kleinen Menschen einzulassen, ist natürlich kein Projekt für kurze Momente“, verweist Marion Hoyme auf Kontinuität. Aber auch nicht auf Lebenszeit, jedenfalls nicht zwingend. Das kann sich ergeben, muss aber nicht sein.

Derzeit gibt es 49 Wunschgroßelternpaare mit 55 Kindern. Tendenz steigend. „Wir suchen noch Frauen und Männer für den Großelterndienst, denn die Nachfrage ist hoch“, sagt Marion Hoyme.

Sie selbst hat gerade erst im Sommer gemeinsam mit ihrem Mann einen kleinen Jungen für einen Nachmittag in der Woche übernommen. Das machen sie auch jetzt. Geht halt nur im Freien. Im Zoo ist genug Luft und im Park und auf Spielplätzen. Und die Masken gehören halt dazu, wenn es ein wenig voller wird. Der Kleine sagt Opa zu Udo Hoyme. So ein Wort trifft tief ins Herz. „Und da gehören Wunschenkel auch hin“, sagt Marion Hoyme.

* Name des Kindes ist geändert

Wer Interesse daran hat, im Großelterndienst tätig zu sein, kann sich unter info@grosselterndienst-erfurt.de melden.