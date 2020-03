Erfurt. Mit zwei LKW und zwei weiteren Fahrzeugen ist der WDR am Montag auf dem Erfurter Anger aufgefahren. Am Dienstag ist die Landeshauptstadt im ARD zu sehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Deswegen stand am Dienstag der WDR auf dem Erfurter Anger

Wer am Montagmittag über den Erfurter Anger spaziert, der kann sie kaum übersehen. Der Westdeutsche Rundfunk ist mit seinem Fuhrpark aufgefahren. Gedreht werden Aufnahmen der nächsten Folge Maischberger vor Ort. Die drehe sich, so Maischberger auf ihrem Twitter-Kanal, wohl um die Regierungskrise in Thüringen, die am 5. Februar mit der Wahl Kemmerichs (FDP) zum Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD begonnen hat.

Die Wahl #Kemmerich­s zum Thüringer MP durch #AfD-Stimmen gilt als lange vorbereiteter Coup. Kritiker werfen der Partei vor, den Parlamentarismus bewusst zu blockieren. Mit unserem Publikum in Erfurt diskutiert @Tino_Chrupalla. 📺 "#maischberger. vor ort" – morgen 22:45 @DasErste pic.twitter.com/baMdi02kx6 — Maischberger (@maischberger) March 10, 2020

Sandra Maischberg selbst sei allerdings nicht in Erfurt gewesen, heißt es. Ausgestrahlt werde die Sendung am Mittwochabend um 22.45 Uhr im ARD.

Thüringen verbietet Veranstaltung mit mehr als 1000 Personen