Deutsche Fernsehlotterie fördert in Erfurt

Erfurt. 91.000 Euro für kostenfreie Essensversorgung für benachteiligte Familien im Erfurter Rieth und am Berliner Platz

Bei der offiziellen Fördermittelübergabe der Deutschen Fernsehlotterie am Montag, konnte sich das „Pixel Sozialwerk“ über 91.000 Euro freuen. Die Organisation engagiert sich seit 2018 in der Familienhilfe und eröffnet Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen Familien eine Zukunftsperspektive. Mit einem Essensangebot für benachteiligte Familien wird im Norden mehrmals in der Woche ein kostenloser Mittagstisch angeboten. Mit der Spende sollen die gestiegenen Lebensmittel- und Energiekosten abgefedert werden.