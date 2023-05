Rückblick: Im August 2019 wurde die Wanderausstellung „Schicksal Treuhand - Treuhand-Schicksale" im Kunsthaus eröffnet. In der Ausstellung kamen Zeitzeugen zu Wort, deren Lebensgeschichten durch das Agieren der Treuhandanstalt nach der Wende unmittelbar beeinflusst wurden. (Archivfoto)

Die Begehrlichkeiten der alten Eliten – ein Vortrag in Erfurt

Erfurt. Westexport, Kombinate, die lebensfähige AGs werden, die Ehrlichkeit der Eliten – einen kostenfreien Vortrag dazu gibt es in der Erfurter Volkshochschule.

Der Referent Wolf Michael Scheid wird im Vortrag „Wirtschaftlicher Umbruch – von der DDR zur Bundesrepublik: Im Zentrum die Treuhandanstalt“ am 4. Mai von 17 bis 18.30 Uhr seine persönlichen Erlebnisse und Wertungen für die Zeit von 1989 bis 1992 in der Sicht von außen schildern.

Dazu wird Scheid zu verschiedenen Fragen Stellung beziehen, etwa zu „Ein Betrieb mit 80 Prozent Westexport in Brandenburg – Chance oder Untergang?“, „Begehrlichkeiten der alten Eliten. Vage Versprechungen aus dem Westen. Vorurteile der Treuhand-Mitarbeiter“, „Waren wir ehrlich vor der Wirtschafts- und Währungsunion?“ oder „Aus einem Kombinat soll eine lebensfähige AG werden. Kann das gelingen?“.

Am Donnerstag, 11. Mai, gibt es von 17 bis 18.30 Uhr einen weiteren Vortrag mit Scheid an der Volkshochschule zu diesem Thema, in dem er die Sicht von innen thematisiert. Die Vorträge sind gebührenfrei und werden durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gefördert.

Die Anmeldung zum Kurs am 4. Mai ist per E-Mail über volkshochschule@erfurt.de unter Angabe der Kursnummer 23-10227 oder vor Ort in der VHS, Schottenstraße 7, möglich.