Die, die allen Freude macht

Ayoka nimmt das alles locker hin. Mal sind Besucher da, dann mal wieder nicht. Es ist ein bergauf und bergab mit diesen Regeln, eben so, wie auch die Wege des Zooparks. Erst hieß es, Zoo ist zu, dann wieder Zoo ist offen. Die gute Nachricht ist, dass ab dem 7. November die Tiere wieder besucht werden können. Doch am Beispiel Zoo zeigt sich auch, wie auslegungsfreudig die Coronaregeln teils sind. Diese Unsicherheit, die sich in der Bevölkerung ausbreitet, ist auch unter Politikern und anderen Entscheidungsträgern zu spüren. Dies ihnen zum Vorwurf zu machen, wäre quatsch und meines Erachtens auch unangebracht. Denn eine solche Situation wie die derzeitige hat niemand von uns bisher erlebt. Wo sollen da also Erfahrungen herkommen...?

Doch zurück zu Ayoka. Das Elefantenmädchen hat sich bestens im Zoo eingelebt. Es ist, ich durfte es am vergangenen Wochenende erleben, als ich im Zoo auf Achse war, eine wahre Freude, dieses Anfang August geborene Jungtier zu beobachten. Bei aller Tristesse in der aktuellen Corona-Situation sorgt Ayoka für ein Lächeln in den Gesichtern der Besucher. Also liebe Erfurter, auf in den Zoo. Wir haben Glück, dass er geöffnet bleiben kann. Also nutzen wir diese Möglichkeit. P.S.: Im Familienpass ist ein stark vergünstigter Eintritt enthalten.