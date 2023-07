Die Erfurter entscheiden: Was begeistert am Theater in der griechischen Saison?

Erfurt. War es die dramatische und tödliche Wendung in „Orestes“? Oder die Uraufführung von „Eleni“? Die Gesellschaft der Theaterfreunde sucht die beste Produktion des Jahres.

Die Domstufen-Festspiele 2023 sind in vollem Gange. Mit „Fausts Verdammnis“ ist dort weniger leichte Kost zu sehen und zu hören als in manch anderen Jahren. So „verlangt diese Aufführung halt mehr Kenntnis und Konzentration, als der eine oder andere aufbringen mag“, wie der Kritiker dieser Zeitung schrieb.

Gesellschaft der Theater- und Musikfreunde suchen beste Aufführung

Die Domstufen-Festspiele nehmen allerdings seit jeher eine Sonderrolle im Jahresprogramm des Theaters Erfurt ein. Und so laufen sie auch bei der Wahl der besten Inszenierung, den die Gesellschaft der Theater-

Candela Gotelli (Pamyra), Arturo Espinosa (Mahomet) spielten in „Die Belagerung von Korinth“ von Gioachino Rossini. Markus Dietz zeichnete für die Produktion verantwortlich. Foto: Lutz Edelhoff

und Musikfreunde traditionell nach der Saison mit Unterstützung der Sparkasse Mittelthüringen und in Partnerschaft mit dieser Zeitung durchführt, außerhalb der Konkurrenz. In einem aber lässt sich schon eine Beziehung zwischen den Stücken 2022/2023 und dem Domstufenspektakel herstellen. Alle Aufführungen der „griechischen Saison“ verlangten dem Publikum ab, sich auf etwas Besonderes oder Neues einzulassen.

Programm sorgte weithin für Beachtung

Das hat vielleicht einige Stammgäste des Hauses im Brühl hadern lassen und vielleicht auch eine Aufführung verpassen lassen, aber das Theater selbst konnte sich über eine bundesweite Aufmerksamkeit freuen. So widmete der Berliner „Tagesspiegel“ der Saison einen großen Beitrag. „Besonders konsequent wird der programmatische Wagemut am Theater Erfurt gepflegt“, heißt es

Eine Szene aus „Eleni“ von Nestor Taylor. Generalintendant Guy Montavon brachte das Stück auf die Bühne. Die musikalische Leitung hatte Myron Michailidis inne. Foto: Lutz Edelhoff

darin. „An der ganz auf Oper, Operette und Musical spezialisierten Bühne der thüringischen Landeshauptstadt lautet das Motto der Saison 2022/23 ;Erkenne Dich selbst!‘, nach der berühmten Inschrift am Tempel von Delphi. Alles dreht sich in der nächsten Spielzeit in Erfurt ums antike Griechenland, quer durch die Genres, von der ersten bis zur letzten Premiere.“ Und Autor Frederik Hanssen lobt nach der Beschreibung des Programms: „Hut ab vor so viel Mut!

Freikarten für das Theater locken für die Beteiligung an der Wahl

Wer mitmachen und mitwählen will: Coupon-Postkarten liegen an ausgewählten Orten, so auch im Pressehaus Meyfartstraße 19, aus. Per Postkarte kann er an die Theaterfreunde geschickt werden. Zudem läuft die Abstimmung bereits online auf der Facebook-Seite des Vereins.

Mitmachen lohnt sich. Unter allen Teilnehmern werden 3 mal 2 Freikarten verlost. Und dann gewählte beste Inszenierung bekommt per Tafel ihren Platz im Foyer des Theaters.

Abstimmung: www.facebook.com/theatergesellschafterfurt