Die Erfurter Erde birgt Geheimnisse

Friedemann Mertin buddelt ein Loch mitten in der Stadt Erfurt. Er stößt dabei auf Unerwartetes im Mittelthüringer Altsiedelland.

Wer in Erfurt irgendwo den Spaten ansetzt, stößt auf Hinterlassenschaften der Vergangenheit. Das habe ich kürzlich ganz praktisch erlebt. Herbstzeit ist Pflanzzeit, dachte ich mir und wollte unsere Balkon-Himbeere auswildern. Im engen Pflanzkübel, Wind und Wetter in luftiger Höhe ausgesetzt, wollte sie nicht so recht gedeihen. Die Beeren waren immer nur Krümel-groß, die Ranken suchten an der Hauswand vergeblich nach Halt. Also raus mit dem Grün in den Hinterhof. Dort wachsen immerhin auch Johannisbeeren und Mirabellen – mitten in der Stadt.

Ich grub ein Loch. Zum Vorschein kamen auch Erde, Wurzeln und Steine. Aber vor allem diverse Kronkorken, eine Flasche, Plastikbeutel, ein Deospray aus den 90er-Jahren, ein Fahrradschloss aus dem späten 19. Jahrhundert, eine antike Duschmünze, ein originalverpackte Boba-Fett-Figur von Krieg der Sterne und Teile des Bernsteinzimmers. Ich habe dann aufgehört zu buddeln, das Loch war groß genug.

Altsiedelland nennen das wohl die Archäologen. Mal sehen, was die Himbeere zu diesem Boden sagt.