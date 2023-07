Erfurt. Die Erfurter Domstufenfestspiele „Fausts Verdammnis“ sind Geschichte. Nun wird abgebaut.

Kaum ist der letzte Ton von „Fausts Verdammnis“ verstummt, begann der Abbau der Kulisse und Zuschauerränge auf dem Domplatz. Durchgetaktet und wie ein eigenes Schauspiel arbeiten die Bühnenarbeiter, Techniker und Gerüstbauer am Rückbau der Domstufenfestspiele. Viel Zeit haben sie dafür nicht, denn Roland Kaiser und sein Team stehen für sein Konzert am 18. August in den Startlöchern.